موقوفه فدک فاطمی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدجلال رضوی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به تعداد کم موقوفات فاطمی در سراسر کشور، انتظار است مردم خیر اندیش و ولایی ایران در هر استان اقدام به راهاندازی موقوفه فدک فاطمی نمایند.
وی ادامه داد: با ایجاد این موقوفه عواید آن صرف مجالس سوگواری حضرت زهرا(س) شده و تا آخر الزمان برای آن واقف ثواب و حسنات نوشته خواهد شد.
مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اعزامهای صورت توسط مبلغان دینی اظهارداشت: انتظار میرود مبلغان دینی نسبت به ترویج فرهنگ وقف زمینه بستر سازی مناسب و امور حقوقی طرح فدک فاطمی را با جدیت دنبال کنند.
رضوی بیان داشت: نباید اجازه دهیم تا موقوفات در راستای عزاداری حضرت زهرا(س) کم شده تا دشمنان به اهداف خود دست یابند.
وی اضافه کرد: با گسترش موقوفات فاطمی در سراسر کشور، مراسم عزاداری و پرداختن به مصائب و تبیین صفات حضرت فاطمه زهرا(س) گسترش یافته و فرهنگ فاطمی در جامعه ترویج میشود.
مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطرنشان کرد: با این موقوفه میتوانیم در راستای توسعه و نشر بصیرت فاطمی و سیره عملی یاس نبوی در فضای کشور کوشیده و جوانان را با فرهنگ فاطمی آشنا کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خواستار ایجاد موقوفه فدک فاطمی در کشور شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدجلال رضوی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با توجه به تعداد کم موقوفات فاطمی در سراسر کشور، انتظار است مردم خیر اندیش و ولایی ایران در هر استان اقدام به راهاندازی موقوفه فدک فاطمی نمایند.
نظر شما