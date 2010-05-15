به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن زدا پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: 231 هزار و 815 نفردراین استان به عنوان بیمه شده اصلی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد 24 هزار و 661 نفرازآنان را زنان تشکیل می دهند.

وی افزود: 23 هزار و 284 نفر از زنان در قالب بیمه اجباری، 124 نفر بیمه اختیاری، 245 نفر بیمه شده مشاغل آزاد، 119 نفر زنان خانه دار، 331 نفر مدد جوی کمیته امداد و بنیاد شهید، 345 نفر بافنده، هشت نفر نویسنده، یک نفر راننده، دو نفر رزمنده و بسیجی، چهار نفر از هنرمندان و 50 نفر خادم مساجد در استان هرمزگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: 158 نفر از زنان نیز در قالب بیمه شده بیکار، ماهیانه از این سازمان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند.

زدا اضافه کرد: در حال حاضر 13 هزار 531 نفراز زنان در شهرستان بندرعباس و مابقی آن‌ها در سایر شهرهای استان تحت پوشش حمایت‌های سازمان قرار دارند.

وی با اشاره به تعداد کل افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان هرمزگان گفت: در مجموع 650 هزار و شش نفر در این استان به عنوان بیمه شده اصلی و تبعی که حدود نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهند از خدمات و حمایت های تامین اجتماعی بهره می‌برند.