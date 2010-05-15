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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

در هرمزگان/

24 هزار زن از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند

24 هزار زن از خدمات تامین اجتماعی استفاده می‌کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: بیش از 24 هزار نفر از زنان هرمزگانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده می‌کنند که نشان از گسترش خدمات این بیمه در استان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن زدا پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: 231 هزار و 815 نفردراین استان به عنوان بیمه شده اصلی، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد 24 هزار و 661 نفرازآنان را زنان تشکیل می دهند.

وی افزود: 23 هزار و 284 نفر از زنان در قالب بیمه اجباری، 124 نفر بیمه اختیاری، 245 نفر بیمه شده مشاغل آزاد، 119 نفر زنان خانه دار، 331 نفر مدد جوی کمیته امداد و بنیاد شهید، 345 نفر بافنده، هشت نفر نویسنده، یک نفر راننده، دو نفر رزمنده و بسیجی، چهار نفر از هنرمندان و 50 نفر خادم مساجد در استان هرمزگان از خدمات سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: 158 نفر از زنان نیز در قالب بیمه شده بیکار، ماهیانه از این سازمان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند.

زدا اضافه کرد: در حال حاضر 13 هزار 531 نفراز زنان در شهرستان بندرعباس و مابقی آن‌ها در سایر شهرهای استان تحت پوشش حمایت‌های سازمان قرار دارند.

وی با اشاره به تعداد کل افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در استان هرمزگان گفت: در مجموع 650 هزار و شش نفر در این استان به عنوان بیمه شده اصلی و تبعی که حدود نیمی از جمعیت استان را تشکیل می دهند از خدمات و حمایت های تامین اجتماعی بهره می‌برند.

کد مطلب 1083348

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