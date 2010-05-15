وزیران خارجه و دفاع به نمایندگان پاسخ می دهند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی عملیات مرتبط با نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاههای اجرایی کشور، بررسی طرح یک فوریتی الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق دیپلماتها و اتباع ایانی آسیب دیده از اقدامات اشغالگران آمریکایی و همچنین بررسی و جمع بندی طرح ها و لوایح مطروحه در کارگروههای کمیسیون از دستورکارهای جلسه روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دارد.

مروری بر آخرین اخبار و تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران با حضور سخنگوی وزارت خارجه از برنامه های این کمیسیون در روز سه شنبه است.

منوچهر متکی وزیر امور خارجه مجلس نیز در این روز برای پاسخ به سئوال موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد، سئوال محمد علی دلاور نماینده درگز، سئوال الیاس نادران نماینده تهران، دو سئوال داریوش قنبری نماینده ایلام، سئوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سئوال یونس اسدی نماینده مشکین شهر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضورمی یابد.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیز روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال نصرالله کوهی نماینده سروستان و سئوال موسی الرضا ثورتی نماینده بجنورد در کمیسیون امنیت ملی حضور می یابد.