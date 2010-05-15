۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۰۴

انتشار 70 عنوان کتاب دفاع مقدس در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان همدان، از انتشار 70 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس در همدان خبر داد.

قاسم آرتیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این کتاب ها با موضوع خاطرات شهدا، تاریخ جنگ تحمیلی و رشادت ها و دلاوری های رزمندگان استان همدان در دوران دفاع مقدس منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه 35 عنوان دیگر با همین موضوع تا اواسط آبان ماه سال جاری در همدان منتشر می شود، گفت: انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان جامعه با روش های فرهنگی و ماندگار کردن رشادت های رزمندگان در افکار مردم از اهداف این برنامه است.

آرتیمانی به برگزاری کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید دفاع مقدس در آبان ماه سال جاری در همدان اشاره کرد و گفت: انجام فعالیت های پژوهشی، جمع آوری اسناد دفاع مقدس و نگارش آن ها، برگزاری جشنواره های دفاع مقدس و نگارش زندگی نامه اخلاق و سیره شهدا از برنامه های در نظر گرفته شده در برگزاری این کنگره است.

