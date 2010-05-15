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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

آخرین اخبار از فیلم حاتمی‌کیا/

دکورهای "بانوی شهر ما" در جنوب شهر ساخته می‌شود

دکورهای "بانوی شهر ما" در جنوب شهر ساخته می‌شود

ساخت دکور اصلی فیلم "با نوی شهر ما" به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در جنوب شهر تهران ادامه دارد. تاکنون حضور بازیگرانی چون گوهر خیراندیش، رویا تیموریان و مصطفی زمانی در این پروژه قطعی شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم اکنون در جنوب شهر تهران مشغول ساخت دکور این کار هستند که لوکیشن اصلی فیلم به شمار می رود و احتمالا مربوط به دکورهای یک کارخانه است. فیلمنامه نیز توسط حاتمی کیا در حال بازنویسی است و هنوز نسخه نهایی  آن کامل نشده است.

فیلمبرداری این فیلم اواخر بهار آغاز می شود و تا کنون حضور گوهر خیراندیش، رویا تیموریان و مصطفی زمانی در این پروژه قطعی شده است. "بانوی شهر ما" همچون "دعوت" کار قبلی این فیلمساز از فضای زنانه برخودار است و شخصیت اصلی آن یک زن  و مشکلات مربوط به وی است.

عوامل تولید "بانوی شهر ما" که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است، عبارتند از: تهیه کننده: محمد پیرهادی، مدیرفیلمبرداری:فرشاد محمدی، طراح گریم:مهین نویدی، صدابردار:مهران ملکوتی، طراح صحنه و لباس:مشکین مهرگان.

ابراهیم حاتمی کیا ساخت فیلم هایی چون،"هویت"،  "دیده بان" ، "مهاجر"، "وصل نیکان" ،  "ازکرخه تا راین" ،"خاکستر سبز"،" بوی پیرهن یوسف "، "برج مینو"، "آژانس شیشه‌ ای"، "به نام پدر"، ارتفاع پست"، "به رنگ ارغوان"،" دعوت" و مجموعه‌های تلویزیونی چون "خاک سرخ"، "حلقه سبز" را در کارنامه کاری خود دارد.

کد مطلب 1083357

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