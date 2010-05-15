به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید این فیلم هم اکنون در جنوب شهر تهران مشغول ساخت دکور این کار هستند که لوکیشن اصلی فیلم به شمار می رود و احتمالا مربوط به دکورهای یک کارخانه است. فیلمنامه نیز توسط حاتمی کیا در حال بازنویسی است و هنوز نسخه نهایی آن کامل نشده است.

فیلمبرداری این فیلم اواخر بهار آغاز می شود و تا کنون حضور گوهر خیراندیش، رویا تیموریان و مصطفی زمانی در این پروژه قطعی شده است. "بانوی شهر ما" همچون "دعوت" کار قبلی این فیلمساز از فضای زنانه برخودار است و شخصیت اصلی آن یک زن و مشکلات مربوط به وی است.

عوامل تولید "بانوی شهر ما" که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است، عبارتند از: تهیه کننده: محمد پیرهادی، مدیرفیلمبرداری:فرشاد محمدی، طراح گریم:مهین نویدی، صدابردار:مهران ملکوتی، طراح صحنه و لباس:مشکین مهرگان.

ابراهیم حاتمی کیا ساخت فیلم هایی چون،"هویت"، "دیده بان" ، "مهاجر"، "وصل نیکان" ، "ازکرخه تا راین" ،"خاکستر سبز"،" بوی پیرهن یوسف "، "برج مینو"، "آژانس شیشه‌ ای"، "به نام پدر"، ارتفاع پست"، "به رنگ ارغوان"،" دعوت" و مجموعه‌های تلویزیونی چون "خاک سرخ"، "حلقه سبز" را در کارنامه کاری خود دارد.