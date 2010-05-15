مشکلات تا زمان رفع فرسودگی سیستم آبرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سجادیان گفت: سیستم آبرسانی شهری در کشور ما با مشکلات زیادی روبروست و بر همین اساس معضلاتی را در شهرها به وجود آورده و می آورد.

وی با بیان این که این موضوع به ویژه در شهری همچون تهران بسیار حاد است گفت: نظر به شرایطی که تهران در موضوع قنوات و ساختارهای زیرزمینی دارد، نیاز است تا در این شهر سیستمهای آبرسانی هر چه سریعتر بازسازی و بهسازی شده و از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که نوسازی و بهسازی سیستم آبرسانی شهری همت و کار مضاعف می خواهد گفت: دولت باید در این عرصه هر چه سریعتر وارد شده و اقدام اساسی انجام دهد. در صورتی هم که نیاز به حمایتهای بودجه ای هست، نظر به اهمیت موضوع، مجلس این آمادگی را دارد تا بودجه لازم را در اختیار دولت قرار دهد.

وی اقدام هر چه سریعتر شرکت آب و فاضلاب را برای این امر یادآور شد و گفت: نقص سیستم آبرسانی شهری مشکلات دیگری را هم گریبانگیر کشور می کند که از آن جمله می توان به هدر رفتن مقادیر زیادی از این نعمت خدادادی اشاره کرد.

سجادیان ادامه داد: 25 تا 30 درصد آب کشور به علت نقص سیستم آبرسانی شهری، به هدر می رود و با توجه به اهمیت موضوع آب در دنیای امروز، این اتفاق مسئله ای جدی و خطرناک است.

وی با بیان این که با وجود خشکسالیها و کمبود بارندگی از همین امروز موضوع آب موضوع جدی همه کشورهاست گفت: در چنین شرایطی ما موضوع بهره وری در این بخش را باید جدی بگیریم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد: این در حالی است که هم در برنامه چهارم تاکید بر بهره وری در موضوع آب مطرح بوده است و هم در برنامه پنجم بازهم این موضوع با تاکید بیشتر مطرح خواهد شد.

وی افزود: نقص سیستم آبرسانی، آلودگی آب مصرفی مردم را هم باعث می شود و از این حیث هم با موضوع نگران کننده ای مواجه هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به کارهای جزیی که در بهسازی سیستم آبرسانی شهری شده است گفت: نیاز است با همت مضاعف در این بخش کار انجام شود تا هم جلوی اتفاقات ناگوار گرفته شود و هم بهره وری در این بخش را شاهد باشیم.