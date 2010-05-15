اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، نصرالله جهانگرد صبح امروز شنبه در نشست خبری به تشریح اهداف و برنامه های کنگره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت و با بیان اینکه این کنگره می تواند حلقه فضای تئوری و عملی در این حوزه باشد، اظهار داشت: راه توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سطح ملی با تمام افت و خیزهای اجرایی تداوم یافته و هم اکنون کشور به دخایر مطلوبی در این زمینه دست یافته است.

دبیر علمی این همایش با اشاره به حمایت تمامی NGO های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از این کنگره خاطرنشان کرد: انجمن علمی کامپیوتر ایران، انجمن انفورماتیک، انجمن تجارت الکترونیک، انجمن جامعه اطلاعاتی، انجمن رمز و سازمان نظام صنفی رایانه ای و نیز مسئولان دولتی از وزارتخانه های ارتباطات، بازرگانی، شهرداری و شورایعالی اطلاع رسانی از این کنگره حمایت کرده اند.

وی بزرگترین پیشخوان ملی برای ارتباطات جامعه را پیشخوان دسترسی به اینترنت عنوان کرد و افزود: امروزه تمامی دستگاههای اجرایی مجبورند خدمات خود را در فضای رایانه ای ببرند و اگر این مسیر خوب ساماندهی شود، می تواند ما را به سمت اهداف بلندمدت کشور حرکت دهد.

جهانگرد رویکرد کنگره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را کاملا اجرایی و با محور بهبود زندگی مردم ارزیابی و تصریح کرد: فعالیت های این کنگره به هفت بخش خدمات الکترونیکی، اقتصاد دیجیتالی، حقوق سایبر، اخلاق در فضای سایبر، شبکه دسترسی، نرم افزارهای کاربردی و توانمندسازی مردم در جامعه اطلاعاتی تقسیم شده که در قالب این هفت گروه 100 عنوان برای دریافت مقاله تعریف و 300 مقاله نیز به دبیرخانه دائمی کنگره ارسال شده است.

وی در عین حال از پیش بینی برگزاری 10 کارگاه مرتبط با این کنگره در سه روز برگزاری خبر داد و گفت: این کنگره نگاه ویژه ای به حوزه سیستم های امنیتی و حفاظتی وب خواهد داشت همچنین برای اولین بار، در این همایش حقوق فضای سایبر و اقتصاد دیجیتالی مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر علمی این همایش اضافه کرد: در بحث اخلاق فضای سایبر، خدمات الکترونیکی و پول الکترونیکی نیز نشست های تخصصی با حضور مسئولان مربوطه خواهیم داشت و تمامی تلاش برآن است که در انتهای این کنگره برای توسعه بازار کسب و کار فناوری اطلاعات در سطح ملی و بهبود زندگی مردم با استفاده از این خدمات، راهکارهای علمی و اجرایی ارائه شود.