G15 پاسخ دندان شکنی بر ادعاهای واهی غرب در بحث تحریم ایران است

محمد کرمی راد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری اجلاس G15 در ایران و تاثیرات این اجلاس در بعد بین المللی و تلاش دنیای غرب به منظور منزوی کردن ایران اظهار داشت: برگزاری این اجلاس در ایران باتوجه به شرایط خاص بین الملل و زورگویی های غرب، آمریکا و انگلیس و لابی صهیونیست در بحث تحریم ایران می تواند پاسخ دندان شکنی بر ادعاهای واهی غرب باشد.

وی با اشاره به حضور 8 رئیس جمهور و وزیر خارجه در اجلاس G15 سطح این اجلاس را بالا توصیف کرد و گفت: حضور مقامات و کشورها در این اجلاس می تواند در ارتقاء سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف در زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنتیتی تاثیرگذار باشد، این روابط را تعمیق ببخشد و با اعتماد سازی در این اجلاس ها می توان در گسترش و توسعه روابط با کشورهای غیر متعهد و اسلامی گام های مهم و اساسی برداشت.

کرمی راد تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است در بحث سیاست خارجی به خوبی بدرخشد که در این راستا می توان به برگزاری کنفرانس خلع سلاح هسته ای، نطق و سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل متحد و پیشنهادات سازنده وی در این خصوص که وزن ایران را در معادلات بین المللی بالا برد اشاره کرد .

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به پیام برگزاری این اجلاس برای دنیای غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: این اجلاس می تواند پاسخ کوبنده ای به تلاش های برخی دول غربی در راس آن آمریکا در بحث مسئله هسته ای ایران و تحریم ها باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران به دنیا ثابت کرده که در سایه تحریم ها رشد فزاینده و بالنده ای داشته است.

نماینده کرمانشاه گفت: ما با ارائه این مدل از دیپلماسی (برگزاری اجلاس G15 ) می توانیم اعتماد کشورها را به دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران جلب کنیم.

وی در ادامه به مستقل عمل کردن کشورها و نفی حاکمیت تک قطبی آمریکا با برگزاری اجلاس هایی همچون G15 عنوان کرد: ملت ها و دولت ها هوشیار شده اند، نظام تک قطبی حاکم بر جهان از هم پاشیده شده و سیاست "نظم نوینی" که آمریکا آن را مطرح کرد شکست خورده و همچنین کدخدایی آمریکا در دهکده جهانی حنایی است که دیگر رنگ ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: کشورهای مختلف به خصوص غیر متعهدها در موضوعات مختلف از جمله مسئله هسته ای ایران توانسته اند در جهت تقویت خودباوری خود از ایران الگو برداری مناسبی داشته باشند که این مسئله باعث شکسته شدن ابهت قدرت های پوشالی شده است.