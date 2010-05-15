دسترسی به کتابخانه ها نباید هزینه بر باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی در نشست کتابخانه ها که پیش از ظهر شنبه در فرمانداری کرج برگزار شد با بیان این مطلب افزود: ساخت کتابخانه های کوچک اما موثر در محلات به مراتب مفیدتر از ساخت کتابخانه های عظیم در بخش مرکزی شهر است.

وی با اشاره به اینکه ساخت چنین کتابخانه هایی از هدر رفت وقت و هزینه رفت و آمد شهروندان می کاهد، خاطرنشان کرد: با ساخت این کتابخانه ها رشد روزافزون سطح مطالعه و کتابخوانی را شاهد خواهیم بود.

فرماندار کرج تعداد اعضای کنونی کتابخانه ها در غرب استان تهران را نسبت به جمعیت منطقه بسیار ناچیز عنوان کرد و اظهار داشت: مناطق محروم بیش از هر منطقه ای نیازمند وجود اماکن فرهنگی نظیر کتابخانه است و لازم است تا بیش از سایر نقاط شهر به این قسمتها رسیدگی شود.

فرهادی ضمن تاکید بر لزوم برگزاری جلسات انجمن کتابخانه ها به صورت مکرر خاطرنشان کرد: حفظ وضعیت موجود در کتابخانه ها، برنامه ریزی برای توسعه فیزیکی کتابخانه ها و توسعه فرهنگ کتابخوانی باید در اولویت برنامه ریزی های اداره کل کتابخانه های غرب استان تهران قرار گیرد.

بدهی چهار میلیاردی شهرداری ها به اداره کل کتابخانه ها

رئیس اداره کل کتابخانه های غرب استان تهران به خبرنگار مهر گفت: هنوز بیش از چهار میلیارد تومان از مطالبات شهرداری به این اداره کل باقی مانده که وصول نشده است.

رمضانعلی محسنی یادآور شد: این مبلغ بدهی از سال 83 تا کنون باقی مانده است.

محسنی با بیان اینکه اصلی ترین منابع درآمد کتابخانه ها ضمن کمک های دولتی و مشارکت های مردمی پرداختی نیم درصدی شهرداری ها از کل درآمدشان است افزود: از زمان تاسیس اداره کل کتابخانه ها تاکنون مبلغ 500 میلیون تومان از این مطالبات به کتابخانه ها وصول شده است.