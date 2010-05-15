اکتشافات در حوزه زیست فناوری مشمول قانون ثبت اختراعات نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا پروین در نشست خبری امروز شنبه بر لزوم تحقیقات و مطالعه در خصوص چالش های اخلاقی و حقوقی در حوزه زیست فناوری تاکید کرد و افزود: در این راستا همایش حقوق و اخلاق در زیست فناوری با اهداف مهمی چون اصل محرمانگی در نحوه رها سازی و شرایط اضطراری در ایمنی زیستی و تجاری سازی دستاوردهای زیست فناوری و حقوق رقابتی برگزار می شود تا متخصصان پیشنهادهای خود را در زمینه تقویت قوانین موجود ارائه دهند.

وی تحقق توسعه همه جانبه در عرصه زیست فناوری را در گرو تدوین مقررات مقتضی در قالب قانون جامع زیست فناوری با همکاری حقوقدانها و رویه های قضایی دانست و اظهار داشت: به عنوان مثال در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در مفاد 26 و 27 قانون ثبت اختراعات بر ضرورت حفظ حقوق اکتشافات در کنار اختراعات در حوزه زیست فناوری تاکید شده است اما در قانون ثبت جدید اختراعات مصوب سال 86 اکتشافات از شمول این قانون مستثنی اعلام شده در نتیجه این دستاوردهای علمی مشمول ثبت اختراعات نمی شود.

مدیر گروه حقوق مالکیت فکری انجمن حقوق پزشکی ایران مستثنی کردن اکتشافات در حوزه زیست فناوری را موجب کاهش انگیزه و به حاشیه راندن فعالان این حوزه دانست و ادامه داد: اگرچه خروج اکتشافات از دامنه ثبت در قانون ثبت اختراع مشابه سایر کشورهای پیشرفته در این عرصه است، اما به نظر می رسد قانون ثبت اختراعات در این حوزه نیاز به اتخاذ نگرش حقوقی مقتضی دارد.

پروین بر لزوم تدوین استراتژیک واحد در حوزه ثبت اختراعات زیست فناوری تاکید و خاطر نشان کرد: در بخش پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای، تولید موجودات زنده و تغییر یافته از قانون ایمنی زیستی مصوب سال 88 مستثنی اعلام شده است در حالی که در مصوبه هیئت دولت در تیر ماه 87 تولید موجود زنده در شمول این قانون قرار گرفته است.