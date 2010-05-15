22 حلقه چاه روستایی درمیان با افت شدید آب مواجه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی نسیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالی‌های متوالی در سالهای اخیر افزود: طبق آمار ارائه شده میزان بارندگی‌ها در این سال‌ها کمتر از 80 میلیمتر بوده است که تأثیر بسیاری بر افت شدید سفره‌های آبی داشته و متعاقب آن سبب کاهش آب دهی چاه‌های دستی و قنوات شده است.



وی خشکسالی‌های پیاپی و کاهش آب سفره‌ها و منابع آبی شهرستان، پراکندگی و تنوع توپوگرافی منطقه، محدود بودن اعتبارات برای اصلاح و توسعه شبکه‌های آبرسانی و ناکافی بودن اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای شبکه‌های جدید آبرسانی و اجرای شبکه‌های جمع ‌آوری فاضلاب روستاها در مناطق کوهستانی را از جمله مشکلات آب و فاضلاب روستایی در درمیان برشمرد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان درمیان اظهار داشت: فاز دوم مجتمع آبرسانی کلاته ملا با اعتبار 500 میلیون تومان در دهه فجر امسال به بهره‌ برداری می ‌رسد و مردم روستاهای تنگل و دره عباس از توابع بخش قهستان از نعمت آب برخوردار می شوند.

نسیمی تصریح کرد: مصرف 43.5 درصد مشترکان شهرستان زیر میزان الگوی مصرف، 38 درصد مطابق الگوی مصرف و 18.5درصد جمعیت روستاهای برخوردار از آب شرب بیش از دو برابر الگوی مصرف است.

وی از حفر چاه‌های عمیق و ایجاد مجتمع‌های مجزا به منظور زیر پوشش در آوردن کلیه روستاها، اجرای عملیات آبخوان‌ داری و آبخیزداری در حوضچه‌ های آب و تزریق آب باران به سفره‌های زیرزمینی، احداث بند خاکی ذخیره‌ سازی با ارتفاع کمتراز 10 متر در بالا دست چاه‌ها و قنوات آب شرب روستایی و اختصاص اعتبارات ویژه برای آبرسانی سیار به روستاهایی که امکان تأمین آب در آنها وجود ندارد به عنوان راهکارهای موثر در مقابله با بحران خشکسالی یاد کرد.