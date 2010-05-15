22 حلقه چاه روستایی درمیان با افت شدید آب مواجه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی نسیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر افزود: طبق آمار ارائه شده میزان بارندگیها در این سالها کمتر از 80 میلیمتر بوده است که تأثیر بسیاری بر افت شدید سفرههای آبی داشته و متعاقب آن سبب کاهش آب دهی چاههای دستی و قنوات شده است.
وی خشکسالیهای پیاپی و کاهش آب سفرهها و منابع آبی شهرستان، پراکندگی و تنوع توپوگرافی منطقه، محدود بودن اعتبارات برای اصلاح و توسعه شبکههای آبرسانی و ناکافی بودن اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای شبکههای جدید آبرسانی و اجرای شبکههای جمع آوری فاضلاب روستاها در مناطق کوهستانی را از جمله مشکلات آب و فاضلاب روستایی در درمیان برشمرد.
بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان درمیان گفت: از مجموع 25 چاه و قناتی که به منظور آب شرب از آنها استفاده می شود، تعداد سه حلقه چاه کاملا خشک شده و 22 حلقه نیز تا 75 درصد افت آب داشته اند.
به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی نسیمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر افزود: طبق آمار ارائه شده میزان بارندگیها در این سالها کمتر از 80 میلیمتر بوده است که تأثیر بسیاری بر افت شدید سفرههای آبی داشته و متعاقب آن سبب کاهش آب دهی چاههای دستی و قنوات شده است.
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