  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

وحیددستجردی خبر داد:

وزارت بهداشت سایت و روزنامه می‌زند/ ساختار دانشگاهها طراحی می‌شوند

وزارت بهداشت سایت و روزنامه می‌زند/ ساختار دانشگاهها طراحی می‌شوند

وزیر بهداشت از تلاش برای ایجاد سایت اطلاع رسانی و روزنامه سلامت خبر داد و گفت: وزارت بهداشت باید بتواند موضوعات سلامت را سریع و درست به عموم مردم انتقال دهد که برای این امر نیاز به ایجاد سایت اطلاع رسانی و روزنامه داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی شنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته در محل وزارت بهداشت افزود: روابط عمومی ها جزء جدایی ناپذیر و چشم و گوش دانشگاهها هستند و من شخصاً دیدگاهم به مجموعه روابط عمومی این است که بدون آنها نمی توان کاری را پیش برد.

وی اضافه کرد: ساختار تفصیلی وزارت بهداشت در حال تدوین است و پس از آن ساختار دانشگاههای علوم پزشکی طراحی می شود که در آن زمان روابط عمومی می توانند با ارائه نظرات جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد کنند.

وحیددستجردی تاکید کرد: روابط عمومی دانشگاهها باید با روسای دانشگاهها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند تا کارها به خوبی پیش برود. چرا که در یک ساختار، موضوع تعیین کننده دیدگاه نسبت به آن جایگاه است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: آموزش نیروی انسانی و بهتر شدن وضعیت روابط عمومی ها از نظر نیروی انسانی با آموزش مداوم بهبود می یابد که این موضوع به زودی برنامه ریزی می شود تا از توان نیروی انسانی استفاده بهینه صورت گیرد.

کد مطلب 1083390

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها