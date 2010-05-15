به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی شنبه در نشست مدیران روابط عمومی دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته در محل وزارت بهداشت افزود: روابط عمومی ها جزء جدایی ناپذیر و چشم و گوش دانشگاهها هستند و من شخصاً دیدگاهم به مجموعه روابط عمومی این است که بدون آنها نمی توان کاری را پیش برد.

وی اضافه کرد: ساختار تفصیلی وزارت بهداشت در حال تدوین است و پس از آن ساختار دانشگاههای علوم پزشکی طراحی می شود که در آن زمان روابط عمومی می توانند با ارائه نظرات جایگاه ویژه ای برای خود ایجاد کنند.

وحیددستجردی تاکید کرد: روابط عمومی دانشگاهها باید با روسای دانشگاهها ارتباط تنگاتنگی داشته باشند تا کارها به خوبی پیش برود. چرا که در یک ساختار، موضوع تعیین کننده دیدگاه نسبت به آن جایگاه است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: آموزش نیروی انسانی و بهتر شدن وضعیت روابط عمومی ها از نظر نیروی انسانی با آموزش مداوم بهبود می یابد که این موضوع به زودی برنامه ریزی می شود تا از توان نیروی انسانی استفاده بهینه صورت گیرد.