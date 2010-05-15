به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر شنبه در بازدید از جمعیت هلال احمر استان زنجان استفاده از نیروهای بومی و محلی را در بحث امداد و نجات مهم عنوان کرد و افزود: با توجه به آشنایی نیروهای محلی از مناطق آسیب دیده نوع خدمات دهی بسیار سریع و مطلوب انجام می شود .

وی ادامه داد: سازکاری در پیش است که به تعداد 960 روستا و 460 دهیاری موجود در استان امکانات امداد و نجات مستقر شود.

رئوفی نژاد حضور مردمی را در مواقع بحرانی غیرقابل انکار دانست و افزود: حضور مردم در مواقع بحرانی ستودنی و قابل توجه است، لذا سازماندهی نیروهای مردمی ضروری است .

استاندار زنجان با اشاره به اقدامات موثر دولت در بحث امداد ونجات و ایجاد مدیریت بحران کشوری گفت: با توجه به رویکرد جدی دولت به ویژه ریاست جمهوری که توجه ویژه ای به این امر دارند، افزود: با ایجاد مدیریت بحران کشوری و به تبع آن در مراکز استانها اقدامات موثری و حساب شده در امر امداد و نجات در کشور در حال شکل گیری است.

رئوفی نژاد نوآوری، خلاقیت نیروهای هلال احمر را در انجام امور محوله ضروری دانست و افزود: باید با ارائه راهکارهای عملیاتی طرحهای امداد و نجات رویکرد عملیاتی و محتوای پیدا نماید.

همچنین عزیزی مدیرعامل هلال احمر زنجان به جذب یک میلیارد 430 میلیون تومان جهت احداث پایگاه شمالغرب استان، تعمیر داروخانه شبانه روزی زنجان، خرید و تحویل ماشین آلات در سال 88 با مبلغ بالغ بر 700 میلیون تومان اختصاص اعتباری بالغ بر 300 میلیون تومان برای کتابخانه مرکزی هلال احمر اشاره کرد.

