52 درصد املاک موقوفه آذربایجان شرقی سند ندارند

حجت الاسلام حسین نوبری در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: از هشت هزار و 463 ملک موقوفی آذربایجان شرقی چهار هزار و 83 ملک نیز دارای سند هستند که 48درصد مجموع املاک وقفی را شامل می شود.

وی گفت: موقوفات متصرفی آذربایجان شرقی دو هزار و 560 مورد و موقوفات غیرمتصرفی این استان 304 مورد است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی همچنین تعداد رقبات متصرفی و غیر متصرفی این استان را به ترتیب 13 هزار و 208 مورد و چهار هزار و 83 مورد بیان کرد.

نوبری در ادامه با تاکید بر جایگاه فرهنگ وقف در اسلام‌،نهادینه شدن این فرهنگ در کشور را نیازمند همکاری رسانه‌ها دانست.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی تصریح کرد: وقف بهترین و سالم‌ترین زمینه مشارکت مردمی است و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی وقف باید برای جامعه تبیین شود.