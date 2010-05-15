حوزه علمیه خواهران ارومیه در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، راضیه پور حیدر ظهر شنبه در جریان دیدار اعضای هیئت امنای حوزه علمیه خواهران الزهرای ارومیه با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه افزود: از بدو تاسیس حوزه علمیه الزهرای ارومیه تاکنون 110 نفر در دورره کارشناسی فارغ التحصیل شده اند.

وی با اشاره به وجود مشتاقان و علاقمندان بسیار زیاد برای تحصیل در این حوزه علمیه گفت: به دلیل محدودیت مکان و امکانات تنها در هر دوره امکان جذب 20 تا 25 نفر فراهم است.

مدیر حوزه علمیه خواهران الزهرای ارومیه خاطرنشان کرد: طلبه ها و فارغ التحصیلان حوزه علمیه در طرح های ریحانه النبی ، جامعه القرآن و طرح بیان احکام در جهت ترویج علوم و معارف دینی فعالیت می کنند.

450 نفر در حوزه های علمیه خواهران آذربایجان غربی مشغول به تحصیل هستند

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی هم در این دیداربا اشاره به فعالیت حوزه های علمیه در شهرهای خوی، سلماس، نقده، میاندوآب، شاهیندژ و ارومیه گفت: در حال حاضر 450 نفر از علاقه مندان در این حوزه های علمیه مشغول تحصیل هستند .

حجت السلام سید محمد فخری با اشاره به مشکلات فضای آموزشی در حوزه علمیه خواهران ارومیه افزود : مقدمات احداث ساختمان حوزه علمیه خواهران ارومیه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع فراهم شده است.