جذب سرمایه گذار خارجی در مازندران مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله اکبری تالار پشتی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریهای استان در جمع خبرنگاران گفت: توسعه صنعت زیرساختهایی از جمله توسعه متوازن را نیازمند است که توسعه متوازن نباید با توسعه متشابه، اشتباه گرفته شود.

وی با بیان اینکه مازندران به دلیل داشتن منابع غنی استان بسیار مستعدی برای توسعه صنایع است، تصریح کرد:‌ ارائه خدمات فنی مهندسی، گسترش دانشگاه ها به عنوان منبع درآمد و جذب دانشجوی خارجی موارد مناسب جذب درآمد است.

وی در خصوص وضعیت مصوبات بخش صنعت و معدن سفرهای اول و دوم رئیس جمهور اظهار داشت:‌‌ با توجه به مناسب بودن مصوبات اما در بحث اجرایی شدن کمی عقب هستیم.

اکبری یادآور شد: ‌پروژه های نساجی و البرز مرکزی از سرعت لازم برخوردار نیستند و شرکت البرز مرکزی همچنان در بخش کک سازی حرکت عملیاتی انجام نداده در صورتی که این مصوبه مربوط به سفر نخست رئیس جمهور است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با اشاره به اینکه برای ورود به بازار تجارت جهانی باید خودمان را با شرایط جهانی وفق دهیم گفت:‌ در بازار تجارت جهانی نمی توان با تعرفه پیش رفت.

وی با بیان اینکه با کیفیت و تولید انبوه می توان در بازار تجارت جهانی موفق بود، افزود:‌ اکنون تولید انبوه هیچ توجیهی ندارد چرا که بازار بین المللی قوی در دست نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار خارجی در کشور وضعیت مطلوبی ندارد، خاطرنشان کرد:‌ بستر جذب سرمایه گذار خارجی در کشور فراهم نیست.

وی با بیان اینکه در احیا کارخانجات نساجی برای سرمایه گذار ترک موانع زیادی ایجاد شده گفت: اگر در کشور بستر حضور سرمایه گذار خارجی در حوزه قوانین و مقررات آماده نشود نباید منتظر ورود سرمایه گذار خارجی به کشور باشیم.

اکبری یادآور شد:‌ اکنون در دنیا جنگ مشوق ها مطرح است و کشورهایی که مشوقه های بیشتری برای جذب سرمایه گذار داشته باشند قادر به جذب سرمایه گذار خواهند بود.

وی با بیان اینکه برنامه فراکسیون سرمایه گذاری خارجی مجلس روان سازی حوزه قوانین و مقررات است، افزود: ‌در تلاشیم تا بتوانیم در قانون پنجم توسعه مواردی را بگنجانیم که موانع کمتری بر سر راه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور باشد.

اکبری با اشاره به اینکه سرمایه گذار خارجی نساجی به تعهدات خود عمل کرده تصریح کرد: این سرمایه گذار بدون تحویل گرفتن سهام در حال پرداخت حقوق 900 نفر پرسنل نساجی در شش ماه اخیر است.

وی افزود: سرمایه گذار خارجی نساجی برای جهت آوردن سهم خود برای باز کردن اعتبارات خارجی به دلیل تحریم با موانع جدید مواجه است و تا احیا کامل نساجی حق فروش و جابجایی اموال را ندارد.