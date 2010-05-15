راز و رمز تداوم معنویت در جوانان گره خوردن با اصل ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، آیت الله سید احمد خاتمی ظهر شنبه در همایش علمی جوانان، ولایت و معنویت در محل در سالن همایش های مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بحث در مورد جوانان ابعاد مختلفی دارد، عنوان کرد: تکریم پیامبر از جوانان تکریمی است که از زمان پیغمبر تاکنون بی سابقه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ مکتبی به اندازه مکتب اسلام برای جوانان جایگاه ویژه ای در نظر نگرفته است، خاطر نشان کرد: پیامبر اکرم در آن زمان تصویر درستی از زندگی به جوانان نشان داد.

امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دو تصویر از زندگی در دنیا وجود دارد، عنوان کرد: اولین تصویر زندگی حیوانی است که در دنیای غرب می خواهند این زندگی را به جوانان خود غالب کنند.

دنیای غرب جوانان را از خود بیگانه می کند

آیت خاتمی با اشاره به اینکه الگوی جوان غربی در عرصه زندگی الهام گرفتن از زندگی حیوانی است، بیان داشت: در حال حاضر کشور های غربی سعی دارند با استفاده از مطبوعات، فرهنگ، فیلم و .. جوانان را به این سمت و سو بکشانند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ماهواره های بیگانه سعی در این دارند که زندگی انسان هیچ تفاوتی با زندگی حیوانی نداشته باشد، خاطر نشان کرد: اگر جوانی تصویر و افق زندگی خود را بر مبنای این زندگی بگذارد به طور قطع هیچ تفاوتی با حیوان ندارد.

امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دنیای غرب جوانان را از خود بیگانه می کند، عنوان کرد: کشورهای غربی سعی دارند جوانان را از زندگی واقعی بیگانه کنند.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه بهترین نوع زندگی زندگی بر مبنای انسانیت است، یادآور شد: تصویر درست از زندگی با تبیین معنویت و رفاقت با خدا حاصل می شود.

راز و رمز تداوم معنویت در جوانان گره خوردن آنها با اصل ولایت می باشد

امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری تقوا و صبوری را رمز سربلندی جوانان دانست و گفت: هر کسی که تقوا و صبر داشته باشند زمین خوردنی نیست.

آیت الله خاتمی با طرح این سوال که "راز حدوث و تداوم معنویت در جوانان چیست؟"، عنوان کرد: راز و رمز تداوم معنویت در جوانان گره خوردن آنها با اصل ولایت می باشد.

وی با بیان اینکه "ولی" به معنای حجت شرعی میان ما و خداوند است، خاطر نشان کرد: مهندسی ولایت به ترتیب شامل "ولایت الله"، "ولایت رسول"،"ولایت ائمه" و در نهایت در عصر غیبت "ولایت فقیه" است.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه ولایت فقیه هم در قرآن و هم روایات شاهد دارد، بیان داشت: با دلایلی که در این زمینه وجود دارد کسی که منکر اصل ولایت فقیه باشد فقه و مفهوم کلمات اهل بیت را نفهمیده است.

ولی فقیه تنها یک رهبر سیاسی نیست

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه ما ولایت فقیه را تنها یک رهبر سیاسی نمی دانیم، بیان داشت: ولایت فقیه از دیدگاه ما جانشینی عام امام زمان است و موضع او برای ما حجت شرعی است.

وی با اشاره به حضور مردم در برهه های مختلف در دفاع از ولایت و رهبری به راهپیمایی نهم دیماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: جریان فتنه در طول 11 ماه اخیر تمام تلاش خود را صرف شکستن حرمت و قداست ولایت فقیه کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اسناد موجود در این زمینه، بیان داشت: ما سند داریم که در آستانه 22 خرداد ماه سال گذشته برخی عنوان کرده اند که امروز وقت مقابله با ولایت فقیه است که خوشبختانه این توطئه با حضور مردم ناکام ماند.

جریان مقابله با انقلاب در نهم دیماه به پایان خود رسید

آیت الله خاتمی تصریح کرد: بر اساس تحلیلهای مستند جریان مقابله با انقلاب شکست خورده است و نقطه پایانش نهم دیماه سال گذشته بود.

وی با بیان اینکه این جریان امروز در روزهای احتزار خود قرار دارد، افزود: در حال حاضر این جریان به جز در فضای مجازی جای دیگری ندارد.

امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه ولایت فقیه برای ما قداست دارد و ما تا آخر به پای این علم ایستاده ایم، افزود: معنویت جامعه امروز در گرو پیوستگی با ولایت است.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه هیچ گاه تلاش نکرده ایم که دست جوانان را در دست احزاب و گروهها بدهیم، ادامه داد: افتخار ما این است که بگوییم دست جوانان ما در دست ولایت است.

جوانان خود را مبلغ دین و ارزش ها بدانند

وی با تاکید بر اینکه 11 ماه گذشته برای ما یک امتحان الهی بود، خاطر نشان کرد: عموم مردم ایران اسلامی به ویژه جوانان از این امتحان سربلند بیرون آمدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه این امتحان همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: امروز همچنان این هوشیاری مردم است که می تواند توطئه های دشمنان را خنثی کند.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه "ولا" به معنی این است که پذیرش رهبری حجت شرعی است، افزود: از سوی دیگر مردم باید در کنار پایبندی به این امر در کنار یکدیگر باشند و به هم کمک کنند.

وی با اشاره به انتظارات موجود از جوانان، گفت: از جوانان دبیرستانی انتظار می رود که خودشان را مبلغ دین و ارزش ها بدانند.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: همچنین از جوانان دانشجو انتظار حضور فعال در عرصه دینی و برنامه ریزی برای جذب جوانان به سوی ولایت با تدبیر، محبت و دوستی را داریم.