اداره صنایع و معادن شهرستان شهریار آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان شهریار در حاشیه افتتاح این اداره در جمع خبرنگاران اصلی ترین اولویت کاری خود را ایجاد شهرک صنعتی دولتی در این شهرستان اعلام کرد.

مرتضی نائینی اظهار داشت: باید با ایجاد و راه اندازی شهرک دولتی صنعتی در این شهرستان، نرخ بیکاری کاهش و میزان اشتغال و سرمایه گذاری افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی و مهم این اداره ساماندهی واحدهای صنعتی مجاز و غیرمجاز در این شهرستان است که باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت گیرد.

28 هزار شغل در بخش صنعت استان تهران باید ایجاد شود

نائینی اعلام کرد: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، مقرر شد در استان تهران 28 هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شود که از این تعداد سهم قابل توجهی مربوط به شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد است.

رئیس اداره صنایع و معادن شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه باید زیرساختهای لازم برای ایجاد و تاسیس شهرکهای صنعتی فراهم شود.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.