پنج هزار راننده توسط مراکز مجاز طب کار کارت صحت دریافت کردند

عبدالحسین علی اکبری هدف از انجام این معاینات را ارتقای سلامت جسمی و روحی رانندگان حرفه ای برون شهری و همچنین افزایش ضریب ایمنی حمل و نقل جاده ای عنوان کرد و افزود: به استناد بند 5 ماده 3 آیین نامه حمل و نقل بار و مسافر و با هدف کاهش تصادفات جاده ای ناشی از عوامل انسانی، معاینات شغلی رانندگان هر دو سال یک بار توسط شرکتهای طب کار بخش خصوصی و بر اساس دستور العمل اجرایی نحوه معاینات پزشکی و ضوابط صدور کارت صحت و سلامت رانندگان ابلاغی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه در این آزمایشات تمام اختلالات احتمالی شامل بینایی، شنوایی، کلیوی، غدد و حرکتی، روحی - روانی و همچنین تنفسی و فشار خون رانندگان دقیقا ارزیابی می شود، ادامه داد: در صورت نیاز، رانندگان برای معالجه به پزشکان متخصص معرفی می شوند.

علی اکبری مدت زمان صدور و تحویل نهایی کارت سلامت را در صورت تکمیل مدارک هنگام ثبت نام اولیه، 24 ساعت ذکر کرد و افزود: اخذ گواهی عدم اعتیاد نیز از جمله مدارک لازم و مهم رانندگان هنگام ثبت نام اولیه است که باید از مراکز صلاحیت دار، اخذ شده و به مراکز طب کار هنگام ثبت نام ارائه شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان از کارت صحت و سلامت به عنوان یکی از مدارک اصلی و فردی رانندگان حرفه ای جاده ای عنوان کرد و افزود: شرکتها و مؤسسات حمل و نقل باید رانندگان را ملزم به داشتن کارت مذکور نموده و از تحویل بار و مسافر به رانندگان فاقد کارت سلامت خودداری کنند.