84 میلیون ریال جهت تجهیز مراکز قرآنی بوکان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، حجت الاسلام احمد نورپور ظهر شنبه در مراسم اهدا تجهیزات رایانه ای به مراکز قرآنی از سوی فرماندار این شهرستان، افزود: این تجهیزات برای هفت مرکز و خانه قرآن روستایی شهرستان بوکان خریداری و در اختیار مسئولان این مراکز قرار می گیرد.

وی با اشاره به تجهیز مراکز قرآنی به فناوری روز و تلاش گسترده برای ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ سازی، اظهار داشت: هم اکنون برای 12 مرکز و خانه قرآنی روستایی پرونده تشکیل شده که از این تعداد هفت مورد موفق به اخذ گواهینامه شده که تا پایان سالجاری راه اندازی می‌شوند.

فرماندار بوکان با اشاره به ناگذاری سال 89 با عنوان همت و کار مضاعف از سوی مقام معظم رهبری و اولویت فرهنگی دولت دهم، گفت: ترویج فرهنگ قرآنی در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته که در این راستا بایدد بستری مناسب جهت ترویج و آشنایی با مفاهیم قرآنی در میان مردم به خصوص نوجوانان و جوانان ایجاد شود.

حسن عباسی با اشاره به برخی از کمبودها در خصوص فضاهای آموزش قرآنی، بیان داشت: در حال حاضر برای رفع مشکل کمبود فضای آموزش قرآنی در سطح شهر و روستا می توانیم از مساجد، مدارس و مراکز اداری به شکل مطلوب استفاده کنیم.

به گفته وی همچنین در سالجاری جهت بازسازی و مقاوم سازی 50 مسجد در این شهرستان اعتبار مورد نیاز اختصاص یافته است.