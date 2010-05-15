6 رکورد در مسابقات شنای بانوان در شهرکرد جا به جا شد

رکورد مواد 200 متر کرال سینه، 50 متر کرال پشت، 100 متر کرال پشت، 100×4 مختلط تیمی، 100 متر پروانه و 100× 4 آزاد تیمی توسط شناگران حاضر در مسابقات شنای مسافت کوتاه بانوان جا به جا شد.