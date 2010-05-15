6 رکورد در مسابقات شنای بانوان در شهرکرد جا به جا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رکورد ماده های 200 متر کرال سینه توسط زهرا حسین زاده نمینی از فارس(43-18-02)، 50 متر کرال پشت توسط سروناز حسینی از کرج(65-33-00) ، 100 متر کرال پشت توسط مهردخت اکبری از تهران (13-13-01) ، 100×4 متر مختلط تیمی توسط تیم تهران (42-56-04) ، 100 متر پروانه توسط شیما عبد شنطیایی از فارس(10-10-01) و 100×4 متر آزاد تیمی توسط تیم خراسان رضوی (18-25-04) در رقابت های شنای مسافت کوتاه بانوان در شهر کرد جابه جا شد.
رکورد مواد 200 متر کرال سینه، 50 متر کرال پشت، 100 متر کرال پشت، 100×4 مختلط تیمی، 100 متر پروانه و 100× 4 آزاد تیمی توسط شناگران حاضر در مسابقات شنای مسافت کوتاه بانوان جا به جا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رکورد ماده های 200 متر کرال سینه توسط زهرا حسین زاده نمینی از فارس(43-18-02)، 50 متر کرال پشت توسط سروناز حسینی از کرج(65-33-00) ، 100 متر کرال پشت توسط مهردخت اکبری از تهران (13-13-01) ، 100×4 متر مختلط تیمی توسط تیم تهران (42-56-04) ، 100 متر پروانه توسط شیما عبد شنطیایی از فارس(10-10-01) و 100×4 متر آزاد تیمی توسط تیم خراسان رضوی (18-25-04) در رقابت های شنای مسافت کوتاه بانوان در شهر کرد جابه جا شد.
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