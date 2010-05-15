ممنوعیت آب سد درودزن برای مصارف کشاورزی/ آبگیری 21 درصد از حجم سدهای فارس

به گزارش خبرنگار مهر از شیراز، خلیل رضائیان ظهر شنبه درگفنگو با خبرنگاران با اشاره به 30 میلیون متر مربع کسری آب در سد درودزن گفت: گرچه امسال نسبت به سال گذشته بارندگی فراوانی را شاهد بودیم ولی همچنان در درازمدت با کم آبی شدید مواجه هستیم بخصوص سدهای درودزن وملاصدرا حدود 25 تا 30 میلیون متر مکعب کسری آب دارند.

وی ادامه داد: این دو سد بخش اعظمی از آب شرب و کشاورزی شیراز و مرودشت را تامین می کنند که از امروز هرگونه برداشت آب کشاورزی از این منابع ممنوع شده است.

آبگیری 21 درصد از حجم سدهای فارس

مدیر عامل شرکت آب منطقه فارس با اعلام اینکه تنها 21 درصد از حجم کل سدهای فارس آبگیری شده، افزود: مجموع کل آبگیری در سدهای استان 590 میلیون مترمکعب است که بدلیل کمبود بارندگی و وضعیت نامناسب سیلابها تنها 21 درصد از دریاچه های سدها آبگیری شده که در این راستا برای جلوگیری از بروز مشکلات کم آبی در فصل تابستان باید در مصارف کشاورزی دقت فراوان صورت گیرد و کشاورزان آبیاری نوین را در دستور کار خود قرار دهند.

رضائیان تصریح کرد: پهنای فارس در خصوص حوزه آبریزی شمال استان درسال آبی88-89 در دبی پایه رودخانه ها باکاهش شدید مواجه است به طوریکه نسبت به درازمدت 80 تا 90 درصد کاهش آبروی داشتیم و در بحث منابع آبهای زیرزمینی نیز باتوجه به مصرف بالای کشاورزی در استان کاهش چشمگیر این منابع را نیز شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اصلاح فرهنگ مصرف آب در استان نیز گفت: کشاورزان باید نسبت به میزان آبدهی چاه های خود اقدام به کشت کنند و نوع محصول زراعی خود را با توجه به میزان آب موجود در چاه ها انتخاب و از کشت محصولاتیکه مصرف آب زیادی را طلب می کند، اجتناب کنند.