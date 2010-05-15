مراسم اختتامیه سرآغاز نمایشگاه بیست و چهارم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی با اشاره به برگزاری اختتامیه نمایشگاه کتاب همزمان با سالروز حکیم بزرگ طوس فردوسی گفت: فردوسی یکی از شخصیتهای بزرگ فرهنگی است که همواره در سطح جهان مورد بی مهری قرار گرفته است. شاید جرم او این است که در اشعارش اشارات مستقیم به فرمایشات و کلام پیامبر اسلام(ص) داشته و به مباحثی توحیدی پرداخته است. این اثر نه تنها مجموعه‌ای از آثار ارزشمند فردوسی است بلکه مردم‌نامه و خردنامهایی است که موجب زنده نگه داشتن زبان پارسی شده است.

وزیر ارشاد درادامه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اسوه مسلمانان و زنان جهان را تسلیت گفت و ادامه داد: اگر ملت ایران در عرصه جهانی مورد بی مهری قرار می‌گیرد به خاطر ایمان و اعتقاد راسخی است که در آنها دیده می‌شود.



وی با اشاره به بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: بعد از آنکه لبخند رضایت بر چهره مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه نمایان شد، خستگی کار از تن همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان مصلا و سایر همراهانمان در برگزاری این نمایشگاه بیرون شد.



حسینی با اشاره به بازتاب اخبار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: در مطبوعات جهان اخبار مختلفی درباره نمایشگاه کتاب مطرح شده و افراد مختلفی درباره آن اظهارنظر کرده‌اند. به عنوان مثال نماینده نمایشگاه فرانکفورت نمایشگاه کتاب تهران را غیرقابل مقایسه با سایر نمایشگاه‌های کتاب می‌داند.



وی نمایشگاه کتاب تهران یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی ایران خواند و گفت: برگزاری این نمایشگاه موجب تعامل بیشتر ناشران و خرید و فروش کتاب به طور گسترده می‌شود.



وی افزود: امسال استقبال گسترده‌ای از نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفت به طوری که بیش از 5 میلیون نفر از این نمایشگاه بازدید کردند. بر اساس ارزیابیها و آمار به‌دست آمده امسال 55 درصد شهروندانی که از نمایشگاه دیدن کردند از شهرستانهای سراسر کشور بودند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه از مساعدتهای رئیس جمهوری برای برگزاری نمایشگاه کتاب تشکر کرد و افزود: امسال نویسندگان، صاحب قلمان و ادیبان بنامی در نمایشگاه کتاب حضور یافتند و در نشستهای ادبی و برنامه‌های سرای اهل قلم حاضر شدند و با مردم از نزدیک گفتگو کردند که مایه افتخار است.