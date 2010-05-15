چارچوب اولیه طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دودانگه در مورد ساماندهی تعطیلات رسمی کشور اظهار داشت: اگر می خواهیم از یک اقتصاد رقابتی بهرمند شویم و هزینه های بنگاهها را کاهش داده و از منابع و ظرفیت های موجود استفاده بهینه کنیم بایستی تعطیلات رسمی کشور را از بعد اقتصادی سامان دهیم تا بنگاههای اقتصادی موظف نباشند در تمام مدت تعطیلات فعالیت خود را متوقف کنند.

رئیس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده، سازماندهی تعطیلات رسمی کشور را یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده در تولید دانست و افزود : این طرح به عنوان یکی از مصوبه‌های طرح کاهش قیمت تمام شده در کمیته ملی این طرح تصویب شده است که در حال حاضر چارچوب اولیه این طرح نهایی شده است .

وی با بیان این مطلب که در این طرح تعطیلات، ساعات کاری و میزان بهره وری در کشورهای مختلف بررسی شده است، اعلام کرد‌: بررسی‌های انجام شده نشان‌دهنده وضعیت نامناسب کشور ما به لحاظ میزان بهره وری است.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد‌: باید نگاه جدیدی به منظور ساماندهی تعطیلات رسمی کشور داشته باشیم. در صورتی که تمایلی برای کاهش تعداد روزهای تعطیلات وجود نداشته باشد، می‌توان برای جبران این امر یک ساعت به مدت زمان رسمی کار در کشور افزود.

وی با اشاره به متفاوت بودن روزهای تعطیلات کشور‌مان با دیگر کشورها، ادامه داد: این امر سبب شده است تعداد روزهای کاری ما به سه روز کاهش یابد که ساماندهی این این وضعیت به منظور استفاده بهینه از وضعیت بنگاه ها و برقرای تعامل موثر می تواند در دستور کار قرار گیرد.