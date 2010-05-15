هیتسفیلد اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال سوییس را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم سوییس ملقب به "شوایزر ناتی" در گروه H رقابت ها با تیم های اسپانیا، هندوراس و شیلی همگروه است. 23 بازیکنی که نامشان در فهرست نهایی هیستلفید قرار دارد عبارتند از:

دروازه بانان:

دیه گو بناگلیو (وولفسبورگ)

مارکو وولفلی (یانگ بویز)

جانی لئونی (زوریخ )

مدافعان:

استفان لیخستینر (لاتزیو)

فیلیپ سندروس (اورتون)

استفان گریچتینگ (اوسر)

استیو فان برگن (هرتابرلین)

ماریو اگیمن (هانوفر)

رتو زیگلر(سامپدوریا)

کریستوف اسپیچر (اینتراخت)

هافبک ها:

والون بهرامی (وستهام یونایتد)

گوخان اینلر (اودینزه)

بنجامین هاگل (باسل)

پیرمین شوگلر (اینتراخت)

گلسون فرناندس (سنت اتین)

ترانکیلو بارنتا (بایرلورکوزن)

سردان شاکری( باسل)

نارکو پادالینو (سامپدوریا)

مهاجمان:

الکساندر فری (باسل)

بلائیسه انکوفو(توئنته)

ارن دردیوک (بایرلورکوزن)

مارکو استرلر (باسل)

هاکان یاکین (لوکرن)

نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 از 21 خردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد و تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت.