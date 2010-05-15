صادرات کرمان 73 درصد افزایش یافته است

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی فروردین ماه سال جاری صادرات استان کرمان دارای رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته در همین مدت بوده است بطوریکه صادرات استان 73 درصد رشد ریالی یافته است.

وی افزود: در فروردین ماه سال جاری شش هزار و 400 تن کالا با ارزش ریالی 195 میلیارد ریال از استان کرمان صادر شده است.

سالاری خاطرنشان کرد: از نظر وزن نیز صادرات کالا 94 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرکات کرمان گفت: پسته، مغز پسته، خرما و سنگ مهمترین محصولات صادراتی کرمان بوده اند.

وی همچنین از ترخیص دو هزار تن کالا از گمرک کرمان خبر داد و گفت: در این بخش نیز 163 درصد افزایش داشته ایم.



