  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

طی ماه گذشته؛

صادرات کرمان 73 درصد افزایش یافته است

صادرات کرمان 73 درصد افزایش یافته است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گرمرکات کرمان با اشاره به صادرات شش هزار و 400 تن کالا از گمرک کرمان گفت: این میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته در همین مدت 73 درصد افزایش نشان می دهد.

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی فروردین ماه سال جاری صادرات استان کرمان دارای رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته در همین مدت بوده است بطوریکه صادرات استان 73 درصد رشد ریالی یافته است.

وی افزود: در فروردین ماه سال جاری شش هزار و 400 تن کالا با ارزش ریالی 195 میلیارد ریال از استان کرمان صادر شده است.

سالاری خاطرنشان کرد: از نظر وزن نیز صادرات کالا 94 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل گمرکات کرمان گفت: پسته، مغز پسته، خرما و سنگ مهمترین محصولات صادراتی کرمان بوده اند.

وی همچنین از ترخیص دو هزار  تن کالا از گمرک کرمان خبر داد و گفت: در این بخش نیز 163 درصد افزایش داشته ایم.

 


 

کد مطلب 1083461

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها