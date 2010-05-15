به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پرویز در این مراسم افزود: ضعیف بودن اقتصاد نشر باعث می‌شود فعالیت در این بخش برای سرمایه‌گذاران خصوصی به صرفه نباشد و وقتی صرفه اقتصادی در این بخش وجود نداشته باشد بخش دولتی وارد عمل می‌شود.

وی ادامه داد: ناشران کشور سه سال است که از ارشاد وام دریافت نکرده‌اند. اقتصاد نشر ضعیف است؛ کل بودجه این بخش 600 میلیارد تومان است و در عمل کتابفروشان و ناشران با این بودجه کار می‌کنند.

پرویز تصریح کرد: امسال که دولت به بخش فرهنگ بیش از پیش پرداخته است تقاضا دارم دولت در جلسات استانی خود به نوسازی و بهسازی صنعت نشر توجه کند و برای بهبود وضعیت شبکه توزیع ناکارآمد فعلی کتاب با دادن وام کم‌بهره، به تعبیه محلهای مناسب عرضه کتاب کمک کند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان این که 47 نهاد در برگزاری نمایشگاه کتاب همکاری کردند از آنها قدردانی کرد و گفت: با وجود این که مسئولان مصلی تلاش دارند شرایط خوبی فراهم کنند در مکانی که بخشهایی از آن در حال ساخت و ساز است قطعاًٌ کمبودهایی وجود دارد ولی ما کمبود و مزیتها را می‌سنجیم و اگر مزایا بیشتر بود اقدام به برگزاری نمایشگاه می‌کنیم.

وی با بیان این که مصلای امام خمینی(ره) مزیتهای زیادی دارد که مهمترین آنها همکاری مسئولان این مکان است اظهار داشت: شاید برای مسئولان مصلی راحت‌تر باشد که بگویند این محل در حال ساخت و ساز است و نمایشگاه تنها می‌تواند از محل شبستان استفاده کند، آن وقت امکان استقرار تمام ناشران در شبستان وجود ندارد و نمایشگاه برگزار نمی‌شود اما خوشبختانه این گونه نیست و مسئولان مصلی همکاری زیادی با برگزار کنندکان نمایشگاه دارند.

رئیس بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در ادامه حضور پر تعداد مردم در نمایشگاه را نشان از رغبت و تمایل مردم به کتاب دانست و گفت: با وجود اینکه مراجعه‌کنندگان از نمایشگاه امسال رضایت داشتند در کنار تلاشهای فراوانی که برای برگزاری نمایشگاه کتاب انجام شد مشکلاتی هم وجود داشت که فکر می‌کنم ارزیابی درست پس از کنار هم قرار دادن نکات مثبت و منفی به دست می‌آید.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به این که سال گذشته 61 هزار عنوان کتاب در کشور منتشر شد گفت: در حالی‌که سال قبل، سال پرهیجانی را پشت سر گذاشتیم پنج هزار عنوان کتاب بیش از سال قبل‌تر منتشر شد.

پرویز در پایان با بیان این که بخش فرهنگ در همه کشورها از حمایت دولتی برخوردار است، از رئیس جمهور خواست با توجه ویژه به کارخانه‌های تولید کاغذ، تلاشها و برنامه‌ریزیهایی برای کاهش قیمت کاغذ انجام شود.



