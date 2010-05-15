نخستین جشنواره مشاعره دانش آموزان در قم برگزار شد

دبیر شورای اجرایی انجمن معلمان زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش قم در حاشیه این جشنواره که صبح شنبه در مجتمع فرهنگی مفید قم برگزار شد، به خبرنگار مهر در قم گفت: جشنواره مشاعره دانش آموزان دوره راهنمایی با دو موضوع اشعار کتب درسی و آزاد به همت انجمن معلمان زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش قم برای نخستین بار برگزار می‌شود که در سال‌های آینده در مقاطع دیگر تحصیلی نیز برگزار خواهد شد.



محمد‌رضا ابراهیم‌زاده بر لزوم آشنایی دانش آموزان با فرهنگ و زبان فارسی تأکید کرد و در خصوص اهداف برگزاری این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره با هدف بزرگداشت مشاهیر علم و ادب فارسی زبان به خصوص شاعر نامدار ایران زمین حکیم ابوالقاسم فردوسی، پاسداشت زبان فارسی و همچنین ترویج فرهنگ‌، ادب و شعر فارسی در بین دانش آموزان دوره راهنمایی برگزار شده است.



وی ادامه داد: تشویق به حفظ شعر شاعران بزرگ و نام آوران زبان فارسی و شناسایی و تشویق دانش آموزان برتر در عرصه زبان و ادبیات از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره می باشد.



ابراهیم زاده تعداد افراد شرکت کننده در این جشنواره را 12 تیم از 12 مدرسه عنوان کرد و افزود: تمامی این افراد از بین دانش آموزان مدارس دخترانه و پسرانه مقطع راهنمایی بودند که از این تعداد، تیم دانش آموزی مدرسه نمونه دولتی شهید قضایی و استعداد‌های درخشان فرزانگان در بخش دختران مشترکا مقام اول و تیم دانش آموزی مدرسه استعدادهای درخشان شهید قدوسی در بخش پسران حائز رتبه برتر شدند که با اهدای جوایزی از آنان تقدیر شد.



برگزیدگان المپیاد زبان و ادبیات فارسی در قم تجلیل می‌شوند



وی در خصوص دیگر فعالیت‌های انجام گرفته از سوی سازمان آموزش و پرورش استان قم در زمینه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی ابراز داشت: در این راستا در اسفندماه سال گذشته المپیاد زبان و ادبیات فارسی در بین دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی و اول متوسطه برگزار شد که همایش تجلیل از برگزیدگان این المپیاد را 29 اردیبهشت‌ماه جاری خواهیم داشت.



وی در پایان خواستار حمایت هر چه بیشتر مسئولین فرهنگی کشور در خصوص ترویج فرهنگ و ادب فارسی و بزرگداشت نام و یاد شاعران فارسی زبان شد.