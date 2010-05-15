اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال مکزیک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم مکزیک ملقب به "ال تری" در گروه A رقابت های جام جهانی با تیم های اروگوئه، فرانسه و آفریقای جنوبی هم گروه است. بازیکنان فراخوانده شده به اردوی تیم ملی مکزیک بدین ترتیب هستند:

دروازه بانان:

اسکار پرس (چیاپاس)، گییرمو اوچوا ( آمه ریکا)، لوئیس ارنستو میچل (گوادالاخارا)

مدافعان:

رافائل مارکز ( بارسلونا)، ریکاردو اوسوریو (اشتوتگارت)، فرانسیسکو رودریگس( آیندهوون)، کارلوس سالسیدو (آیندهوون)، اکتور مورنو (آلکمار)، پاول آگیلار (پاچوکا)،افرائین خوارس (پوماس)، جابی ماگایون(گوادالاخارا)، خوان کارلوس ونزوئلا( آمه ریکا)، خورخه تورس نیلو (اطلس)، آدریان آلدرته (مورلیا)

هافبک ها:

آندره آس گواردادو (دپورتیو لاکرونیا)، جیووانی دوس سانتوس ( گالاتاسرای)، جاناتان دوس سانتوس (بارسلونا)، خررادو توررادو (کروز آزول)، اسراییل کاسترو (پوماس)

مهاجمان:

پابلو بارتا (پوماس)، آدولفور بائوتیستا (گوادالاخارا)، آلبرتو مدینا (گوادالاخارا)، کوائوتموک بلانکو( وراکروس)، کارلوس بلا( آرسنال)، خاویر ارناندس (منچستریونایتد)، گییرمو فرانکو (وستهام یونایتد)

نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 از 21 خردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد و تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت.