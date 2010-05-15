مغالطه با برچسب "تحقیقات"

فرض کنید همراه با اعضای خانواده خود نشستهاید پای اخبار شبانگاهی که نوبت به اخبار پزشکی میرسد. گوینده خبر در آغاز یکی از خبرها، سخنش را اینگونه آغاز میکند: «تحقیقات نشان داده است که...» و چیزی میگوید که تقریباً هر شنوندهای را دچار حیرت میکند.
آن گوینده محترم اما نمیگوید کدام تحقیق و بر اساس کدام روش و پیشفرضی، فلان چیز را نشان داده است. در واقع چنین سخنی معمولاً بدین منظور استفاده میشود که به شنونده بقبولاند که گوینده میتواند شواهد تجربی محکم و بی چون و چرایی برای مدعای خود ارائه کند. فریبی که ذهن یک فرد سنجشگر را به سادگی به دام نخواهد انداخت.
برخی از شنوندگان خبر فوقالذکر اما نتایج آن تحقیق مجهول را باور میکنند بیآنکه از خود بپرسند از کدام تحقیق سخن گفته شده است. در چنین شرایطی بهسادگی میتوان با جستجویی ساده در فضای مجازی تحقیقاتی چه بسا مستندتر از آن تحقیق مورد ادعا یافت که به نتایجی کاملاً متفاوت منتهی شده است.
بنابراین باید توجه داشت که همواره تحقیقاتی وجود دارند که چیزی را نشان دهند و تحقیقات بسیاری هستند که به نتایجی متفاوت میرسند. شاید به همین دلیل است که در میان اهل علم کمتر مشاهده میشود که کسی سخنانی از این دست بگوید که «تحقیقات نشان داده است که...»، بلکه همواره از آن تحقیقی سخن گفته میشود و به آن استناد میشود که تحقیقی مشخص و به اصطلاح شناسنامهدار است.
متأسفانه سخن آن گوینده اخبار یک مورد استثنایی نیست که بتوان بهراحتی از آن چشم پوشید. این گونه سخن گفتن کمابیش به یک قاعده در میان عموم مردم در کشور ما تبدیل شده است. خصوصیتی که گاه حضورش را در میان اعضای جوامع علمی نیز نشان میدهد.
گاه میتوان سخنان بسیاری از اهالی جامعه ]شبه[علمی را نیز نشان داد که در مقالات و سخنرانیهای خود به وفور از عباراتی نظیر «فیزیکدانها میگویند...»، «جامعهشناسان نشان دادهاند...»، «دانشمندان معتقدند...» وقس علی هذا استفاده میکنند بیآنکه بگویند از کدام فیزیکدان، جامعهشناس یا دانشمندی سخن میگویند.
یکی از نتایج چنین رویکردی سخنانی است که بیپشتوانه و استدلال بیان میشوند یا حتی استفاده از سخنان دیگران است بیآنکه به اصل سخن ارجاعی داده شود. سخنانی از این دست، بیشک سخنانی مبهمند و معمولاً گوینده برای سرپوش نهادن بر مدعای بدون پشتوانه و سست خود، آنها را بر زبان میآورد.
در چنین شرایطی، طرح پرسشهایی و طلب پاسخ آنها از گوینده میتواند بسیاری چیزها را آشکار کند.
برخی از این پرسشها از این قرارند: چه کسی یا کسانی این تحقیق را انجام دادهاند؟ از چه روشی استفاده کردهاند؟ چه پیشفرضهایی را در تحقیق خود لحاظ کردهاند؟ دقیقاً به چه نتایجی رسیدهاند؟ این نتایج تا چه حد مورد تأیید افراد دیگری است که در این حوزه کار میکنند؟
بنابراین در صورت مواجهه با سخنانی از این دست باید مراقب بود. چراکه یا ممکن است گوینده، فردی فریبکار باشد که میخواهد فریب خود را با پشتوانهای به ظاهر محکم به مخاطبانش بقبولاند یا واقعاً به چیزی باور دارد و صادقانه هم سخن میگوید اما صرفاً به آن تحقیقاتی استناد میکند که مطابق با باور و بر آمده از آرزوییاندیشی اوست.
نظر شما