سرقت کتیبه مسجد وکیل نتیجه عدم تحقق مدیریت واحد شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مظفر مختاری ظهر شنبه در نشستی خبری ضمن انتقاد از برخی موانع تراشیها بر سر راه تحقق مدیریت شهری تصریح کرد: در کشور هیچ گونه مدیریت شهری وجود ندارد در حالیکه می توان با ایجاد مدیریت شهری امور را به صورت متمرکز تر و شفاف تر اداره کرد و از تصدی گری دولت کاست.

وی با بیان اینکه تحقق مدیریت شهری باعث کم شدن قدرت برخی از ارگانهای دولتی می شود، گفت: هدفی که از تحقق این مدیریت دنبال می شود کاهش قدرت برخی از ارگان های اجرایی را در پی دارد.

رئیس شورای اسلامی استان فارس سرقت کتیبه تاریخی مسجد وکیل را نیز نتیجه عدم تحقق مدیریت شهری دانست و یاد آور شد: وقتی که در شهر ارگانی نیست که مسئولیت ها را به صورت واحد برعهده بگیرد باید چنین اتفاقات ناگواری رخ دهد و سرقتی صورت گیرد و هیچکس هم مسئولیت آن را قبول نکند.

مختاری ادامه داد: اینکه اوقاف گناه را بر گردن میراث فرهنگی بیاندازد و میراث فرهنگی هم گناه را برگردن میراث فرهنگی بیاندازد فقط شانه خالی کردن از مسئولیت است و باید گفت که این نتیجه عدم مدیریت واحد شهری محسوب می شود.

وی با بیان اینکه هیئت امنا، اوقاف و میراث نیز به یک اندازه در این فاجعه دینی- فرهنگی مقصر است، بیان کرد: حفظ و صیانت آثار کهن و تاریخی که نشان تمدن نیاکان است یا احداث موزه ها، نگارخانه ها و فرهنگ سراها نیازمند برنامه ریزی است و انجام آن ارتقای فرهنگ شهری را دنبال دارد و در کنار آن باید به ساخت کالبد شهر نیز پرداخت.

رئیس شورای اسلامی استان فارس افزود: مدیریت واحد شهری باید ساز و کارهایی را طراحی کند که علاوه بر درآمد سود شهروندان را به گونه ای هدایت کند که تا میان کسب منفعت بیشتر و یا حفظ هویت تاریخی و فرهنگی یکی را فدای دیگری نکند.

مختاری یادآور شد: نهاد شوراها بهترین گزینه برای برای قبول مسئولیت مدیریت واحد شهری بوده و باید تمهیداتی اتخاذ تا این مسئولیت به شوراها واگذار شود.