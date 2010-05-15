مردمی بودن هئیتهای مذهبی راز ماندگاری آنها است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد روز شنبه در دیدار با اعضای شورای هیئتهای مذهبی استان زنجان گفت: باید از ظرفیت مساجد و هیئتهای مذهبی در راستای تعمیق و توسعه مسائل فرهنگی جامعه و ارتقاء مسائل معنوی بهره مند شویم.

وی به بحث جنگ نرم و مقابله با این موضوع اشاره کرد و گفت: در راستای مقابله با جنگ نرم دشمنان هیئتهای مذهبی باید فعالیت خود را منحصر به ایام محرم نکرده و در تمامی ایام سال نیز برنامه ارائه کرده و برنامه های خود را هدف گذاری کنند.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به ویژگیهای بازر و متفاوت استان زنجان در مقایسه با دیگر استانها در ابعاد فرهنگی گفت: لقب پایتخت شور حسینی از افتخارات بزرگ این استان است که وظیفه همه فعالین فرهنگی را نیز دوچندان کرده است .

وی، با تاکید براینکه موقعیت و اعتبار هیاتهای مذهبی منوط به سلامت مسیر و صداقت در عملکرد آنهاست، افزود: سلامت مسیر این هیاتها در نگاه آنها به ولایت و قرار گرفتن در مسیر رهبری است .



دولتی کردن هیئت های مذهبی پایین آوردن شان آنهاست

استاندار زنجان با بیان اینکه میزان برد کارهای فرهنگی دولتی بسیار محدود و پایین است، بر ضرورت پرهیز از دولتی کردن هیاتهای مذهبی، افزود: دولتی کردن این هیئات، پایین آوردن شان آنها است.



رئوفی نژاد، بر اعتماد مردم به هیاتهای مذهبی و نظم حاکم بر این هیئتها اشاره کرد و گفت : هیچ سازمان و تشکیلات دولتی قادر به ایجاد این نظم و هماهنگی بین مردم برای انجام کارهای فرهنگی نخواهد بود .



استاندار زنجان، با اشاره به وظیفه خطیر، حساس و اثرگذار هیاتهای مذهبی، اظهار داشت: به دلیل این ویژگیها، جناح ها و جریانهای سیاسی منحرف نیز برای پیشبرد اهداف خود به سراغ تشکلها رفته و سعی در همسو کردن آنان با خود هستند.