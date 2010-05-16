دکتر درک مت ری ورس در مورد اینکه آیا میتوان اصول و مبانی "ثابت" اخلاقی را میان بازیگران در نظام بینالملل متصور شد به خبرنگار مهر گفت: دو پرسش در اینجا وجود دارد. پرسش و سؤال اول همان است که مطرح کردهاید. در واقع این پرسش نوعی انتظار از وجود اصول ثابت اخلاقی در میان بازیگران در نظام بینالملل است.
وی یادآور شد: میتوانیم انتظار وجود اصول اخلاقی ثابت در نظام بینالملل را داشته باشیم، با در نظر گرفتن برخی استثناها، سیاستمداران به مردم احترام میگذارند.
مؤلف "هنر و احساسات" تصریح کرد: پرسش دوم این است که آیا و چگونه ما "باید" انتظار وجود اصول اخلاقی ثابت میان بازیگران در نظام بینالملل را داشته باشیم. در پاسخ باید گفت "باید" انتظار وجود اصول اخلاقی ثابت میان بازیگران در نظام بینالملل را داشته باشیم.
مت ری ورس افزود: کشورها و افراد باید بر اساس احترام متقابل عمل و رفتار کنند. احترام و رفتار متقابل در روابط فردی و روابط بین الدول و بینالملل تا آنجا اهمیت دارد که اگر از سوی کشورها و افراد رعایت نشود لکه سیاهی بر کالبد آن کشور خواهد بود.
مت ری ورس در ادامه و در پاسخ به این سؤال که کدام بازیگران اصول و هنجارهای ثابت اخلاقی را در نظام بین الملل ایجاد میکنند گفت: تصور بنده این نیست که بازیگری "باید" اصول و هنجارهای اخلاقی ما را تغییر دهد. در این صورت موقعیت و شرایط به وجود آمده بسیار ناپایدار و متغیر خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر کشوری در نظام بینالملل بد و ناشایست رفتار کند در این صورت دشمنان آن کشور در نظام بینالملل برای رفتار بد متقابل "توجیه" خواهند داشت.
مؤلف "مناظرات رایج در فلسفه سیاسی معاصر" یادآور شد: اگر فرد یا کشوری عمل تجاوزکارانهای را برای خود مشروع بداند، در این صورت از کشتن انسانهای دیگر ابایی نخواهد داشت. لذا و به همین جهت است که اصرار من به رفتار افراد و کشورها براساس احترام متقابل دو چندان میشود.
وی افزود: نکته مهم تأثیر رفتار کشورها و دولتها بر رفتار در سطح جامعه داخلی و با یکدیگر است. به عبارت دیگر رفتار کشورها در نظام بینالملل بر رفتار افراد در سطح داخل تأثیر میگذارد.
دکتر درک متریورس استاد دانشگاههای کمبریج و اپن است. حوزه مطالعاتی او زیباییشناسی، فلسفه سیاسی، فلسفه هنر، فلسفه ذهن، متافیزیک، نظریه اخلاق و نظریه عدالت است.
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