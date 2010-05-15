280 آموزشیار جذب نهضت سوادآموزی مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، موسی امینی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های مازندران اظهار داشت: وی افزود:‌ آموزش و پرورش طبق تکلیف مجلس باید برای جذب حق التدریس از میان آموزشیاران استخدام نشده نهضت سوادآموزی استفاده کند و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در صورت نیاز آموزش و پرورش در اولویت قرار دارند.

وی یادآور شد:‌ مازندران 718 آموزشیار واجد شرایط برای استخدامی دارد.



مدیرکل نهضت سواد آموزی مازندران با اشاره به ریشه کن شدن بی سوادی در شهرهای رامسر، تنکابن ، سوادکوه و قائمشهر تصریح کرد: پنج هرستان جدید در سال جاری نیز جشن پایان بی سوادی را برگزار خواهند کرد.



وی با بیان اینکه 70 درصد از مناطق جغرافیایی مازندران ریشه کنی بیسوادی برگزار شده است، خاطرنشان کرد: ‌مازندران سه سال جلوتر از برنامه کشور برای ریشه کن کردن بی سوادی است.