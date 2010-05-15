تزریق دو هزار میلیارد ریال به بانکهای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی با حضور در یک نشست خبری گفت: این میزان اعتبار با موافقت وزیر صنایع و برای انجام امورات مربوط به گردش مالی شرکتها و پیمانکاران طرف قرارداد با مجموعه مس سونگون ورزقان به بانکهای آذربایجان شرقی تزریق شده است.

وی با بیان اینکه 40 درصد از منابع استحصالی مس ایران از معادن آذربایجان شرقی تامین می شود،‌ تزریق این میزان اعتبار به بانکهای استان برای انجام امورات مربوط به گردش مالی شرکتهای طرف قرار داد را نامتناسب با این سهم دانست و خواستار افزایش اعتبار تزریقی به بانکهای استان شد.

علیرضا بیگی با اشاره به اجتناب ناپذیر بودن لطمات زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه مس سونگون و نیز اختصاص 30 درصد از منابع آب سد عظیم ستارخان به این مجموعه، گفت: اهالی منطقه انتظار دارند در سایه اجرای پروژه مس سونگون تحول چشمگیری در زندگی شان رخ دهد که تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

استاندار آذربایجان شرقی با اذعان به ناکامی مسئولان استان در ایجاد زیرساختهای مناسب در این زمینه افزود: تلاش می شود از رهگذر اجرای پروژه مس سونگون در ورزقان،‌ هنرستان فنی در این منطقه ایجاد شود تا نیروهای فنی و متخصص مس سونگون در این هنرستان تربیت و تحویل مجموعه شود، ضمن اینکه ارتقای آموزشکده ورزقان به دانشکده پیگیری می شود.

مترو تبریز در انتظار گشایش LC برای ورود واگن

استاندار آذربایجان شرقی درباره آخرین وضعیت قطار شهری تبریز گفت: به محض گشایش ال سی LC ، قرار داد ساخت واگنهای مترو تبریز منعقد خواهد شد.

وی افزود: بانک مرکزی و شرکت مادرتخصصی قطار شهری به دنبال راه های گایش سریع ال سی هستند که البته این تلاشها تا کنون بی نتیجه بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی متروی تبریز را پیشگام پروژه قطار شهری در میان سایر کلانشهرها دانست و گفت: سفر اخیر هیئتی اقتصادی از آذربایجان شرقی به چین و بازدید از کارخانه سازنده واگنهای مترو در همین راستا بوده است.

استاندار آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: در طول این سفر تلاش شد تا خط تولید ساخت واگنهای قطار شهری ایران با بومی کردن 80 درصد تکنولوژی مربوطه در یکی از واحدهای صنعتی تبریز دایر شود که این تلاشها هچنان ادامه دارد.

تاکید بر اطلاع رسانی شفاف از سوی منطقه آزد ارس

بیگی در ادامه، برخی انتقادات مبنی بر عدم توفیق منطقه آزاد ارس در اجرای ماموریتهای محوله اقتصادی را تلویحاً پذیرفت و اظهار داشت: انتظار می رود منطقه آزاد ارس به طور شفاف اعلام کند که از رهگذر توسعه سرمایه گذاری چه تعداد فرصت شغلی جدید ایجاد شده و چه میزان اعتبار توسط سرمایه گذاران خارجی در این منطقه جذب شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیریت ارشد استان به منطقه آزاد ارس به عنوان فرصت قابل توجهی برای ارتقای اقتصاد منطقه می نگرد، گفت: انتظار می رفت با توسعه منطقه آزاد ارس که با سختیهای فراوانی محقق شده،‌ جوانان جویای کار در استان به ویژه جوانان بومی شاغل شوند که عملاً این اتفاق نیفتاده است.

ایجاد 53هزار فرصت شغلی از محل بنگاه های زودبازده

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این نشست خبری تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده از محل اجرای طرح بنگاه های زودبازده اقتصادی را 53 هزار مورد اعلام کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اعتبار یک هزار میلیارد تومانی اختصاص داده شده به این طرح جذب شده است.

بیگی افزود: اعتبارات باقی مانده با اولویت پروژه های نیمه تمام در حال توزیع بین متقاضیان است.

وی با اشاره به اختصاص بیشترین حجم از اعتبارات بنگاه های زودبازده آذربایجان شرقی به بخش کشاورزی افزود: توجه به نقاط محروم و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار مورد توجه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال استان است.

بیگی به عدم همکاری سیستم بانکی با اجرای شایسته این طرح اشاره کرد و با طبیعی خواندن بخشی از مقاومت بانکها اظهار داشت: دولت خواهان توزیع منابع در بین اقشار مختلف به ویژه مردم محروم است اما بانکها علاقه چندانی به این خواسته نشان نمی دهند و رویارویی با عده قلیلی از سرمایه داران را به طرف شدن با هزاران متقاضی استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده ترجیح می دهند.

افتتاح تونلهای دوقلوی شبلی در مرداد

استاندار آذربایجان شرقی درباره آخرین وضعیت تونلهای دو قلوی آزادراه نبی اکرم (ص) نیز گفت: طبق اعلام پیمانکار، هر دو تونل این آزاد راه که در گردنه شبلی واقع شده، مردادماه سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به طول 2.5 کیلومتری هریک از این تونلها، ملاحظه برخی از موارد فنی از جمله ترافیک هوشمند را از نقاط متمایز این تونلها اعلام کرد.

مدیرکل ارشاد آذربایجان شرقی تغییر می کند

استاندار آذربایجان شرقی تغییر و تحول در مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را تائید کرد و افزود: خداحافظی مدیر کل فعلی، واقعه حتمی است.

وی با بیان اینکه مدیر کل فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بازنشسته شده و قطعاً از این مسئولیت کنار خواهد رفت، به برخی گمانه زنیها درباره مدیر کل جدید اشاره و خاطر نشان کرد: بررسی ها درباره فرد جدید ادامه دارد و طرح برخی نظرها درباره قطعی شدن این بررسیها مقرون به صحت نیست.

بیگی گفت: تلاش می شود فردی در راس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی قرار گیرد که خود، فعال این حوزه بوده و در بین اصحاب فرهنگ و هنر مقبولیت داشته باشد.

تعهد استانداری آذربایجان شرقی در ایجاد 42 هزار شغل جدید در استان

استاندار آذربایجان شرقی با یادآوری تعهد مجموعه تحت مدیریت خود به ایجاد 42 هزار فرصت شغلی جدید،‌ اظهار داشت: به نظر می رسد توانایی آذربایجان شرقی بیش از تعهدات داده شده باشد؛ چنانکه اگر اشتغال زایی هر واحد مسکن مهر در سال دو نفر فرض شود، 64هزار شغل فقط از این محل در تبریز ایجاد می شود که از تعهدات داده شده فراتر است.

بیگی، راهبرد مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در ایجاد این تعداد فرصت شغلی را حمایت از بخش خصوصی و بخش تعاونی اعلام و خاطر نشان کرد: تمام امکانات استان برای توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی فراهم شده و اراده مدیران استان در این خصوص جدی است.

بیگی حاکمیت بروکراسی در مراکز اداری را جزو واقعیتهای غیرقابل انکار کشورمان دانست و در عین حال افزود: نمی توان مشکلات موجود در راه توسعه سرمایه گذاری را نفی کرد اما باید محور تلاشها در جهت کاهش این مشکلات باشد.

عده ای تیم فوتبال تراکتورسازی را تهدید جلوه می دهند

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه در طول فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر باشگاه های فوتبال ایران همواره تلاش شد بازیهای خانگی تراکتورسازی رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد، اظهار داشت:عده ای به طور گسترده تلاش می کنند این تیم را به عنوان یک تهدید مطرح کنند در حالیکه تماشاگران، این اجازه را به بدخواهان نخواهند داد.

بیگی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را نماد سرزندگی، نشاط و شادابی آذربایجان خواند و گفت: تماشاگران و هوادارن این تیم با بصیرت بالای خود به هیچ وجه اجازه نخواهند داد فضای ورزشی به فضایی سیاسی و یا امیتی تبدیل شود.

اجرای مسکن مهر در تبریز شتاب گرفته است

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه عوامل مربوط به عقب ماندگی استان در اجرای طرح ملی مسکن مهر در زمان حاضر حل و فصل شده است، گفت: پیشرفت مسکن مهر در تبریز به عنوان مرکز آذربایجان شرقی محسوس بوده و طی ماه های گذشته شتاب بیشتری گرفته است.

به گفته وی، بخش دولتی و وزارت دفاع نیز ساخت پروژه های مسکن خود در شهر جدید سهند را شروع کرده اند که حاکی از عزم جدی مسئولان در رونق گرفتن این طرح است.