"بی یلسا" نفرات تیم ملی فوتبال شیلی را اعلام کرد / "تیم همگان" در میدان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم شیلی با مربیگری "بی یلسا" ی آرژانتینی در گروه H در کنار تیم های اسپانیا، سوئیس و هندوراس قرار دارد. شیلی به تیم همگان یا تک قرمز شهرت دارد. فهرست اعلام شده از سوی سرمربی این تیم بدین ترتیب است:

دروازه بانان:

کلودیو براوو (رئال سوسیه داد)

میگل پینتو (اونیورسیداد د چیله)

لوئیس مارین (اونیون اسپانیولا)

مدافعان:

والدو پونس (اونیورسیداد کاتولیکا)

گری مدل(بوکا جونیورز)

آرتورو ویدال (بایرلورکوزن)

ایسمائل فوئنتس (اونیورسیداد کاتولیکا)

پابلو کنترراس (پائوک)

گونسالو خارا (وست برومویچ)

روبرتو سرسدا (کولوکولو)

مائوریسیو ایسلا (اودینزه)

هافبک ها:

کارلوس کارمونا(رجینا)

رودریگو میلار (فلامنگو)

پدرو مورالس (دینامو زاگرب)

مارکو استرادا ( اونیورسیداد د چیله)

مانوئل ایتوررا ( اونیورسیداد د چیله)

خایمه والدس (آتالانتا)

چارلس آرانگیس (کولوکولو)

رودریگس تیو (بشیکتاش)

ماتیاس فرناندس (اسپورتینگ)

خورخه والدیویا (العین)

گونسالو فیه ررو (فلامنگو)

خوسه پدرو فوئنسالیدا (کولوکولو)

مهاجمان:

جین بئواسخور (آمه ریکا)

اکتور مانسیا (تولکا)

استبان پاردس (کولوکولو)

اومبرتو سواسو (زاراگوزاا)

فابیان اوریانا (خه رس)

الکسیس سانچز (اودینزه)

مارک گونزالز (زسکا مسکو)



نوزدهمین دوره رقابت های فوتبال جام جهانی 2010 از 21 خردادماه با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرهای مختلف آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد و تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت.