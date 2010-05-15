به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی شفیعی عصر شنبه در جمع مسئولان حوزه بهداشت کرمان با اشاره به وجود 706 بیمار مبتلاء به ایدز در استان کرمان گفت: با توجه به اینکه طرح غربالگری در خصوص بیماری ایدز در کرمان پیاده نشده است تعداد دقیق بیماران مبتلاء به ایدز دقیقا مشخص نیست اما طبق مراجعه داوطلبان به مراکز درمانی شیب ابتلاء به بیماری ایدز در استان کرمان رو به کاهش است.

وی افزود: در زندانهای استان نیز خصوصا در گروه معتادان پرخطر میزان ابتلاء از 1.2 درصد در سال جاری به 0.7 درصد رسیده است.

شفیعی گفت: برنامه کاهش آسیب خصوصا در بین معتادان نتیجه مثبت داده است.

وی گفت: 90 درصد بیماران ایدزی درکرمان مرد و بقیه زن هستند و 75 درصد از طریق رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد و تزریق و 23 درصد از طریق روابط جنسی مبتلاء شده اند.

شفیعی افزود: کمیته استانی ایدز در استان کرمان شامل پنج زیر کمیته از جمله آموزشی، حمایتی، کاهش آسیب، ارزشیابی و اجتماعی می باشند.

وی با اشاره به انجام برنامه ملی استراتژیک ایدز در کشور گفت: کمیته پالایش و ارزیابی به صورت جدی در این زمینه در استان کرمان درحال فعالیت است.