ناظر ویژه برای همه مسابقات لیگ/ تماشاگران سپاهان در طبقه اول آزادی

عزیز محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حساسیت‌های موجود در بعضی از دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر گفت: برای نظارت بیشتر در این مسابقات، از ناظر ویژه در تمام دیدارها استفاده می شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای برگزاری جشن قهرمانی تیم سپاهان در ورزشگاه آزادی انجام شده، ادامه داد: قرار است تماشاگران سپاهان در طبق اول و در سمت چپ جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی مستقر شده تا در جشن قهرمانی تیم سپاهان شریک شوند.

رئیس سازمان لیگ برتر در مورد شرایط تیم های انتهای جدول نیز خاطرنشان کرد: برای ما همه تیم‌ها یکسان هستند و هر تیمی که بیشتر زحمت بکشد، بقا در لیگ برتر مبارکش باشد.

وی با بیان اینکه امکانات همه تیم‌های لیگ برتری مناسب بود، تصریح کرد: ناظران AFC پس از بازدید از امکانات باشگاه‌های لیگ برتر، مدارک و پرسشنامه‌های موجود برای امتیازبندی نهایی به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا را ارائه کرده و آذرماه تعداد سهمیه‌های فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص می شود.

عزیز محمدی در پایان گفت: البته این احتمال وجود دارد ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا برای رفع برخی از نواقص باردیگر به ایران سفر کنند.