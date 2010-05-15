۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

با کنار گذاشتن وحید شمسایی/

هاشم‌زاده کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات قهرمانی آسیا شد

محمد هاشم زاده، بازیکن باتجربه تیم ملی فوتسال کشورمان کاپیتان این تیم در یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال جدایی وحید شمسایی از اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان و غیبت این بازیکن در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا حسین شمس و دستیارانش محمد هاشم زاده را به عنوان کاپیتان تیم ملی انتخاب کردند.

هاشم زاده که یکی از باتجربه ترین بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال ایران است، به عنوان کاپیتان در مسابقات قهرمانی آسیا این تیم را همراهی خواهد کرد.

کاپیتان جدید تیم ملی فوتسال کشورمان اسفندماه سال گذشته همراه با تیم فولادماهان اصفهان به عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا دست یافت.

تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که از روز یکشنبه 2 خردادماه در تاشکند ازبکستان آغاز می شود با تیم‌های تاجیکستان، کویت و استرالیا در گروه B رقابت خواهد کرد.

