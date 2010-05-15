به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت واگذاری در جلسه امروز این هیئت که به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی برگزار شد، حکم به واگذاری 36 درصد سهام شرکت "پیشتازان فناوری طلا" به مبلغ هر سهم معادل 94 هزار و 498 ریال دادند.

در این جلسه، همچنین واگذاری 30 درصد سهام شرکت تولیدی و صنعتی "پایبند توس" از طریق مزایده و به قیمت پایه هر سهم 194 هزار و 427 ریال به صورت نقد به تصویب اعضای هیئت رسید.

واگذاری 100 درصد سهام شرکت صنایع تجهیزات نفت به مبلغ هر سهم یکهزار و 158 ریال، با شرایط 30 درصد نقد و بقیه در اقساط چهارساله نیز از دیگر تصمیمات هیئت واگذاری در جلسه امروز خود بود.

هیئت واگذاری همچنین تصویب کرد که 34،66 درصد سهام شرکت گروه صنعتی "پلور سبز" بابت رد دیون به صندوق ذخیره فرهنگیان و با مبلغ هر سهم یکهزار ریال واگذار شود.

همچنین پرونده واگذاری 69 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی نیز مطرح شد که با پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، بعد از بررسی بیشتر و بعد از برگزاری جلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت، پرونده مجددا به هیئت واگذاری ارجاع شود.



