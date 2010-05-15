ضرورت تحول در شکل و محتوای کارگروه 15

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار منوچهر متکی و مدیکه نیانگ که امروز شنبه در تهران صورت‎ ‎گرفت، وزیر امور ‏خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط خوب دو کشور تصریح کرد: ایران و‎ ‎سنگال درک روشنی از ‏یکدیگر داشته و دو کشور مصمم هستند به روابط و همکاری‌های نزدیک‎ ‎خود به صورت دوجانبه و چندجانبه ‏ادامه دهند‎.

متکی با اشاره به عضویت کشورهای مهم در گروه 15 از‏‎ ‎جمله سنگال، حضور رئیس‌جمهور این کشور در ‏کنار دیگر سران شرکت کننده در اجلاس روز‎ ‎دوشنبه سران این گروه در تهران را فرصت مغتنمی برای ‏بررسی چشم‌انداز آینده گروه 15‏‎ ‎توصیف کرد‎.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ضروری است‏‎ ‎در شکل و محتوای کارگروه 15 تحول ‏ایجاد شود‎.

در این دیدار که کریم واد وزیر امور زیربنایی‎ ‎سنگال نیز حضور داشت ، مدیکه نیانگ وزیر امور خارجه این کشور اظهار داشت: هرگاه به ایران ‏سفر می‌کنیم در دل و‎ ‎قلب خود احساس برادری و نزدیکی داریم‎.

وی افزود: ما احترام و اهمیت ویژه‌ای برای روابط‏‎ ‎با ایران قائل هستیم و رئیسان‌جمهور دو کشور روابط بسیار ‏نزدیک و دوستانه‌ای دارند‏‎.

وزیر امور خارجه سنگال تصریح کرد: با توجه به‎ ‎اراده سیاسی رئیسا‌ن‌ جمهور دو کشور، سنگال همواره در ‏کنار ایران قرار دارد و ما‎ ‎هرگز از حمایت از ایران و راهی که انتخاب کرده‌ایم پا پس نخواهیم گذاشت‎.

وی بر اهمیت گروه 15 تاکید کرد.