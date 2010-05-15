ضرورت تحول در شکل و محتوای کارگروه 15

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار منوچهر متکی و مدیکه نیانگ که امروز شنبه در تهران صورت گرفت، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط خوب دو کشور تصریح کرد: ایران و سنگال درک روشنی از یکدیگر داشته و دو کشور مصمم هستند به روابط و همکاریهای نزدیک خود به صورت دوجانبه و چندجانبه ادامه دهند.
متکی با اشاره به عضویت کشورهای مهم در گروه 15 از جمله سنگال، حضور رئیسجمهور این کشور در کنار دیگر سران شرکت کننده در اجلاس روز دوشنبه سران این گروه در تهران را فرصت مغتنمی برای بررسی چشمانداز آینده گروه 15 توصیف کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که ضروری است در شکل و محتوای کارگروه 15 تحول ایجاد شود.
در این دیدار که کریم واد وزیر امور زیربنایی سنگال نیز حضور داشت ، مدیکه نیانگ وزیر امور خارجه این کشور اظهار داشت: هرگاه به ایران سفر میکنیم در دل و قلب خود احساس برادری و نزدیکی داریم.
وی افزود: ما احترام و اهمیت ویژهای برای روابط با ایران قائل هستیم و رئیسانجمهور دو کشور روابط بسیار نزدیک و دوستانهای دارند.
وزیر امور خارجه سنگال تصریح کرد: با توجه به اراده سیاسی رئیسان جمهور دو کشور، سنگال همواره در کنار ایران قرار دارد و ما هرگز از حمایت از ایران و راهی که انتخاب کردهایم پا پس نخواهیم گذاشت.
وی بر اهمیت گروه 15 تاکید کرد.
