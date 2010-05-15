۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

هئیتهای مذهبی سابقه 1300 ساله در ایران دارند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه سابقه هئیت های مذهبی بیش از 1300 سال است، گفت: یکی از نمادهای مدنی و سنتی اسلام و بویژه فرهنگ تشیع هئیت های مذهبی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام دشتکی روز شنبه در جلسه دیدار اعضای هئیت های مذهبی استان زنجان با استاندار زنجان افزود: توسعه یافتگی نظام اسلامی و شیعی و سابقه آنها در مقایسه با برخی از ادعاهای آنان مطابقت ندارد.
 
وی ادامه داد: هئیتهای مذهبی گنجینه های ارزشمندی هستند که می توانند مانعی برای جوانان و نوجوانان و عموم مردم ما که بحثهای اعتقادی و فکری آنان و انگیزه های آنها در این جامعه با هیچ جا قابل مقایسه نیست.
 
حجت الاسلام دشتکی افزود: امسال که سال همت مضاعف و کار مضاعف است بایستی هئیت های مذهبی این انگیزه معنوی در هر حوزه به چشم انداز خواهد رسید.
 
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی از نهادهایی است که از بطن انقلاب تشکیل یافته جهت سامان دادن به امور فرهنگی و دینی کشور و نظام در مقاطع مختلف بازوی فرهنگی دولت است.
 
حجت الاسلام دشتکی  یادآور شد: یکی از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی سیاست گذاری، برنامه ریزی و پشتیبانی از برنامه های مساجد است.
 
وی تعداد هیئتهای مذهبی در استان زنجان را هزار و 256 هئیت عنوان کرد و گفت: این هیئتها در سه شکل سنتی، فرهنگی و جوان فعالیت می کنند که در تمامی بخشها و مناسبتهای سال فعالند.
 
حجت الاسلام دشتکی با توجه اعلام این که استان زنجان به عنوان پایتخت شور و شعور حسینی نام گذاری شده خواستار تاسیس و راه اندازی دبیرخانه فرهنگ عاشورایی شد.
 
همچنین رئیس شورای هئیت های مذهبی استان زنجان با اعلام این که باید از ظرفیت هئیت های مذهی در جهت آگاه سازی جوانان و نوجوانان با مبانی اعتقادی و دینی استفاده کنیم، افزود: یکی از سنگرهای مقابله با جنگ نرم استفاده از این هئیت ها است.
 
حجت الاسلام مهرانفر افزود: در هئیتها باید آسیبها شناسایی شده و قرآن و مسجد محور کردن هئیت های مذهبی باید در راس فعالیتهای مسئولان هئیت ها قرار گیرد.
