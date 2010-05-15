اختصاص 32 میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، به منظور ارائه تسهیلات مالی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط غیر دولتی استان قزوین جلسه کمیته تسهیلات مالی عصر امروز با حضور اعضای این کمیته در محل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین برگزار شد.



در این جلسه 25 فقره پرونده درخواست متقاضیان استفاده از تسهیلات مالی مربوط به سال 1388 مطرح شد که پس از بررسی پرونده‌ها و داشتن شرایط احراز، کمیته با درخواست 12 واحد تولیدی و صنعتی با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد ریال موافقت و پس از تصویب اسامی صاحبان واحدها برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند.



همچنین مقرر شد به لحاظ محدودیت منابع و ضرورت مساعدت به تامین سرمایه در گردش، طرح توسعه، تکمیل و بازسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، اولویت دریافت تسهیلات با متقاضیان واحدهای صنعتی که در شهرک‌های صنعتی تابع استان مستقر هستند باشد که در این راست این طرح‌ها باید حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با تخصیص این اعتبار به بهره ‌برداری برسد.



این اعتبارات براساس تفاهمنامه موجود بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از یک سو و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل از سوی دیگر به شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین تخصیص داده شده است.

براساس تفاهمنامه طرح‌های متقاضیان از لحاظ فنی، اقتصادی و مالی توسط کمیته ارزیابی بررسی می‌شود و پس از بازدید از واحد صنعتی متقاضی دریافت تسهیلات مالی و ارائه گزارش به کمیته، تمامی طرح‌ها با لحاظ کردن فاکتورهای توجیه ‌پذیری طرح و ارتباط منطقی بین اطلاعات آنها و سایر شاخص‌های مورد نظر انتخاب و برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

طی برگزاری جلسات کمیته ارزیابی تسهیلات مالی تا پایان سال گذشته 133 هزار و 342 میلیون ریال تسهیلات مالی و اعتباری به متقاضیان بعد از معرفی به بانک‌های عامل پرداخت شده که در مجموع تاکنون این مبلغ به 165 هزار و 342 میلیون ریال رسیده است.