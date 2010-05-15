دیدار کرزای با نخست وزیر جدید انگلیس/ تاکید بر همکاری دوجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان و "دیوید کامرون" نخست وزیر جدید انگلیس امروز شنبه در لندن با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر این اساس این دیدار در راستای تحکیم روابط بین کابل و لندن پس از روی کار آمدن دولت جدید در انگلیس صورت گرفته و طی آن کرزای و کامرون به بررسی راههای ادامه همکاری دو کشور پرداخته اند.

این نخستین دیدار یک مقام خارجی با کامرون پس از روی کار آمدن وی به شمار می رود. رئیس جمهوری افغانستان در راه بازگشت به کشورش از آمریکا به لندن رفته است.

در بیانیه ای که امروز از سوی دفتر نخست وزیری انگلیس منتشر شد از مذاکرات صلح افغانستان بعنوان یکی از موضوعات محوری دیدار مذکور نام برده شده است.

این در حالی است که "ویلیام هیگ" وزیر خارجه جدید انگلیس از حزب محافظه کار این کشور در دیدار با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود اعلام کرد که موضوع جنگ افغانستان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی دولت کامرون است.

همچنین "لیام فوکس" وزیر دفاع این کشور نیز در اظهارات خود از لزوم همکاری بیشتر کشورهای اروپایی با آمریکا و انگلیس در جنگ با تروریسم در افغانستان سخن گفته است.

گفتنی است که انگلیس در حال حاضر با داشتن 9 هزار نظامی در افغانستان اصلی ترین همپیمان آمریکا در جنگ این کشور به شمار می رود.