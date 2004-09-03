موزه سنگ نوشته هاي توس به زودي افتتاح مي شود

مسعود رحماني مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي خراسان در اين مورد به خبرنگار فرهنگي "مهر"، گفت : اين موزه قرار بود همزمان با دهه فجر سال گذشته افتتاح شود اما به دليل عدم جمع آوري به موقع سنگ ها و آماده نبودن موزه ، افتتاح آن به تعويق افتاده است .

رحماني گفت : بر اساس پيش بيني هاي انجام شده ، اميدواريم تا قبل از پايان سال جاري ، موزه سنگ نوشته هاي توس تكميل و افتتاح شود .

مدير روابط عمومي ميراث فرهنگي خراسان افزود : تاكنون چند سنگ نوشته از نقاط مختلف توس جمع آوري و در فضاي باز هارونيه قرار گرفته است ، اما تكميل و چينش مناسب آنها به زمان بيشتري نياز دارد .

به گفته رحماني جمع آوري سنگ نوشته ها در يك مكان مشخص و محدود ، علاوه بر فراهم كردن شرايط مناسب به منظور بازديد عمومي ، موقعيت بسيار مناسبي است، تا علاقمندان اطلاعات ارزشمندي در خصوص تاريخ و فرهنگ كشور و حتي مشاهير گذشته را كسب كنند.

وي در ادامه با اعلام اينكه موزه معماري توس نيز از ديگر اقدامات اجرايي ميراث فرهنگي به منظور حفظ تاريخ و فرهنگ ايران زمين و ارتقاء آگاهي هاي عمومي است ، گفت : اين موزه با بيش از 10 ماكت از ابنيه تاريخي و عناصر معماري استان خراسان، در داخل بناي هارونيه راه اندازي و آماده بازديد عمومي است .

بناي هارونيه به قرن چهارم هجري قمري تعلق دارد و در منطقه توس ( دروازه شهر تابران ) ، 20 كيلومتري شهر مشهد قرار دارد .

اين بنا گنبدي با ارتفاع 20 متر دارد و موزه معماري توس نيز با استفاده از ماكت هاي مختلف در فضايي بالغ بر 12 در 12 متر ، در داخل بقعه هارونيه برپا شده است .