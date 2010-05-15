ایران آمادگی دارد خارج از روابط نظام سلطه با کنگو همکاری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ‌احمدی‌نژاد در دیدار وزیر خارجه کنگو، استقلال را لازمه و مقدمه پیشرفت یک کشور دانست و اظهار داشت: دریافتی که امروز دولت کنگو در خصوص ضرورت حفظ استقلال و نیز درباره مسایل جهانی دارد، دریافت کاملاً درستی است و این می‌تواند زمینه‌ساز حل تمامی مشکلات کنگو باشد.



رییس‌جمهور با اشاره به اینکه کنگو کشوری بسیار بزرگ با ثروت خدادادی و بی‌نظیر است، گفت: ملت بزرگ کنگو در مبارزات استقلال‌خواهی در آفریقا پیشگام بودند و اگر امروز تحت فشار قرار دارد در واقع بهای استقلال‌طلبی خود را می‌پردازد و این کار ارزشمندی است.

دکتر‌احمدی‌نژاد گفت: استعمار جنایات شرم‌آوری در آفریقا مرتکب شده است آنان ثروت کشورهای این منطقه را چپاول کرده و به جای آن فقر و عقب‌ماندگی را تحمیل کردند و امروز هم اگر فرصت پیدا کنند روش‌های قبلی خود را ادامه خواهند داد.



وی افزود: ایران از اینکه کنگو مصمم است با حفظ استقلال به سمت جلو حرکت کند، حمایت می‌کند.



رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد، به طور کامل تجربیات و توانمندی‌های خود را در عرصه‌های اجرایی و عمرانی در اختیار مردم بزرگ این کشور قرار دهد.



وزیر خارجه کنگو نیز در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از جایگاه برجسته‌ای در دنیا برخوردار است، اظهار داشت: کنگو مشارکت‌های نوینی را با قدرت‌های نوین جهانی از جمله ایران آغاز کرده است و به دنبال افزایش سطح همکاری‌های خود با چنین قدرت‌هایی است.



وی با اشاره به برخورداری ایران از فناوری‌های پیشرفته در بسیاری از عرصه‌ها، گفت: امروز ملت ایران با ایستادگی خود این مسأله را به اثبات رسانیده‌اند که اگر تحریمی هم علیه کشورشان اعمال شود با نبوغ خود می‌توانند خودشان را از بحران خارج کنند.



وزیر خارجه کنگو فزود: کنگو به دنبال مشارکت صادقانه با کشور بزرگ ایران است و بر این اعتقادیم که ایران می‌تواند کنگو را در رسیدن به بسیاری از عرصه‌ها کمک کند.