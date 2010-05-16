سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مهم خواندن نقش و جایگاه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در تولید نفت کشور گفت: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تابع مناطق نفت خیز جنوب دارای حجم کار زیاد و گستردگی قابل توجه حوزه عملیاتی است و شرایط کار در مناطق عملیاتی آن سخت و طاقت فرساست.



غلامرضا حسن بیگلو افزود: گستردگی تأسیسات و میادین شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در سطح چهار استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و فارس یکی از ویژگی های منحصر به فرد این شرکت است که برنامه های پیش بینی تولید و اجرای پروژه های تولید تنها با هماهنگی و مدیریت یکپارچه منابع محقق می شود.



وی، با تاکید بر استمرار این رویه، اظهار امیدورای کرد: در سالی که به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است برنامه های پیش بینی تولید نفت، گاز و مایعات گازی بر اساس اصل صیانت از مخازن به طور کامل عملی شود و هیئت مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با همان علاقه قبلی این راه را با مدیریت جدید ادامه دهند.



مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: نگاه همه مسئولان در مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های فرعی آن، یک نگاه ارزشی مبتنی بر منافع ملی است و همین دیدگاه باعث نزدیکی قلب ها و ذهن ها و تحقق برنامه ها شده است.



وی، افزود: رویکرد جدید وزارت نفت مبتنی بر تفکر علمی و دانشگاهی کارآمد است و وزیر نفت به کار برنامه ریزی شده و کنترل پروژه اعتقاد زیادی دارند و تامین نقدینگی به تناسب کنترل و پیشرفت پروژه ها یکی از سرفصل های برنامه های وزارت نفت است.



عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به این که از طریق صندوق انرژی اعتباری افزون بر 18 میلیارد دلار به طرح های وزارت نفت اختصاص خواهد یافت، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در سال جاری نیازهای مالی پروژه ها و طرح ها به تناسب فعالیت و پیشرفت آنها در هر سطح و به هر میزان تامین خواهد شد.



وی، در پایان از زحمات مهندس علی پولادی وندا، مدیر عامل پیشین شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران قدردانی و برای سرپرست جدید آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل سابق شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران روز چهارشنبه همزمان با سفر هیئت دولت به استان کهگلویه و بویراحمد با حکم مستقیم وزیر نفت جای خود را به غلامرضا پاکدل به عنوان سرپرست این شرکت داد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکت های تابع شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که مرکزیت آن درشهرستان گچساران است.

