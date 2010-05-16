خشم آمریکا از مناسبات ایران و برزیل/ واکنش واشنگتن به سفر داسیلوا به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که سفر "لولا ایناسیو داسیلوا" رئیس جمهوری برزیل به ایران خشم مقامات آمریکایی را بر انگیخته است، چنانچه مقامات عالیرتبه در واشنگتن نگرانی خود را در زمینه ناکامی تلاش ایالات متحده و همپیمانان این کشور برای اعمال تحریم علیه ایران ابراز کردند.

بر اساس این گزارش، داسیلوا روز یکشنبه برای گفتگو با همتای ایرانی خود درباره برنامه هسته ای این کشور به تهران سفر می کند. دیدار داسیلوا با "محمود احمدی نژاد" چنان خشم مقامات آمریکایی را برانگیخته که "هیلاری کلینتون" مدعی شد: ایران با انجام این مذاکرات در صدد حرکت در مسیر ساخت یک بمب هسته ای است.

در همین حال وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد: تا زمانی که شورای امنیت اقدامی را علیه ایران انجام ندهد، هیچ پاسخ جدی را از ایرانی ها دریافت نخواهیم کرد.

بر اساس این گزارش برزیل از اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و بارها مخالفت خود را با سیاست فشار و تحریم آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران اعلام کرده است.

در همین حال داسیلوا رئیس جمهوری برزیل اخیرا در دیدار با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه بر لزوم همکاری و تلاش کشورها بر یافتن راه حلی جدید برای پایان دادن مسالمت آمیز به موضوع هسته ای ایران تاکید کرده اند.