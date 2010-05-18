کیفیت صدادهی ارکستر مهمتر از انتخاب رهبر است

عضو بازنشسته ارکستر سمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب به وجود استاندارهای لازم در ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : ارکسترهای سمفونیک در دنیا از مهمترین مراکز علمی موسیقی به شمار می آیند و هر ملت و دولتی به داشتن ارکسترهای سمفونیک در نقاط مختلف کشور خود افتخار می کنند؛ ولی متاسفانه در ایران ارکستر سمفونیک تهران در شرایط متزلزلی به سرمی برد و نه تنها از ساختار استاندارد یک ارکستر سمفونیک برخوردار نیست بلکه به بهانه های گوناگون مانع از فعالیت های اندک آن می شوند.

بهمن مه آبادی در پاسخ به این سئوال که آیا نیاز به تغییر ساختار در بدنه ارکستر سمفونیک تهران است گفت : ساختار و بدنه ارکستر سمفونیک تهران سال ها است شکل گرفته و نیازی به تغییر بنیادی ندارد چراکه اگر با هرعنوانی بخواهند تغییری در کم و کیف اعضای ارکستر به وجود آورند و یا حذف و اضافه ای صورت گیرد و یا حتی آزمونی برای ماندن و یا رفتن گرفته شود نه تنها وضعیت ارکستر درست نمی شود بلکه ریشه ارکستر سمفونیک ازریشه می خشکد ؛ اما اگر ارزیابی کلی ارکستر برضعف نوازنده تاکید دارد اخراج کردن روش درستی نیست و بلکه باید کارگاه هایی برای ارکسترتشکیل شود و نوازنده ها بیشتر تمرین کنند تا نقاط ضعف خود را از بین ببرند.

وی در ادامه درباره حضور رهبر مهمان در ارکستر سمفونیک تهران گفت : معمول است ارکسترهای سمفونیک یک رهبر دائم داشته باشند ولی چنانچه شرایط حضور رهبر ثابت فراهم نبود می توان از رهبر مهمان دعوت کرد تا برنامه های خود را برای اجرا به ارکستر ارائه دهند، اگر در طول سال 8 رهبر مهمان برای ارکستر دعوت شود نیازی به رهبر ثابت نیست و با تعیین یک مدیر هنری برای ارکستر می توان هماهنگی های لازم را انجام داد؛ضمن اینکه ارکستر سمفونیک تهران باید شورایی متشکل از اعضای قدیم و جدید ارکستر داشته باشد و آنها درباره مسائل داخلی و فنی ارکستر تصمیم گیری و موارد را به مسئولان منعکس کنند نه اینکه دیگران بدون آشنایی به مسائل ارکستر و جریان هایی که می گذرد راجع به ارکستر سمفونیک نظر دهند.

سرپرست گروه موسیقی "سل" در ارزیابی عملکرد منوچهر صهبایی رهبر سابق ارکستر سمفونیک تهران گفت : آقای صهبایی یکی از رهبران خوب است ولی ما به عنوان مخاطب موسیقی از جریانات پشت صحنه ارکستر خبر نداریم و نمی دانیم که بین ایشان با نوازنده های ارکستر و مسئولان چه گذشته و چرا تصمیم به برکناری ایشان گرفته اند؛ اما آنچه مسلم است شهرداد روحانی از رهبران خوب و شناخته شده در سطح دنیا است و سابقه کار با ارکستر سمفونیک تهران را نیز دارد و برنامه های خوبی تا کنون اجرا کرده اند و خوشبختانه چهره ای خندان ، مقبول و محبوبی دارند .

این نوازنده ویولن در ادامه صحبت های خود به سازهای ارکستر سمفونیک تهران اشاره کرد و گفت : ارکستر سمفونیک تهران به عنوان یک مرکز فرهنگی نیازمند بودجه برای خرید سازهای مختلف است چراکه سازهای بادی و برنجی ارکستر وضعیت خوبی ندارند و باید با کارشناسی درست سازهایی که در اولویت قرار دارند را خرید .

وی در پایان افزود : هرچند سال یکبار سیم سازهای زهی باید تغییر کند ولی متاسفانه هیچگاه برای سازهای زهی سیم تهیه نشده است در طول سال هایی که در ارکستر سمفونیک تهران بودم هرگز ندیدم که یک دست سیم برای نوازنده های سازهای زهی ارکستر خریداری شود و این در حالی است که هر دست سیم از 60 یورو به بالا قیمت گذاری شده است و طبیعی است که با حقوقی که نوازنده دریافت می کند نمی تواند سیم برای ساز خود بخرد و اصولا خرید تجهیزات ارکسترسمفونیک وظیفه نوازنده نیست.