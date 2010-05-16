25 هکتار از اراضی ملی در اراک از زمین خواران پس گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد درخشان گفت: 25 هکتار از اراضی ملی روستای خیرآباد که توسط برخی افراد سود جو و زمین خوار حرفه ای مورد تصرف عدوانی قرار گرفته و این افراد اقدام به کاشت درخت، حفر چاه و احداث بنای غیر مجاز و تأسیسات در آن کرده بودند به دستور مقام قضایی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک پس گرفته شد.

این مقام مسئول در ادراه منابع طبیعی مرکزی تاکید کرد: با حمایت و پشتیبانی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی، یگان امداد نیروی انتظامی و پاسگاه انتظامی مشک آباد، این تصرف رفع و درختان کاشته شده قلع و قمع شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اراک این پرونده زمین خواری را یکی از پرونده های مهم شهرستان ذکر کرد و افزود: پیش از این دو بار در سالهای 86 و 88 این مناطق رفع تصرف شده بودند ولی به دلیل تمرد فرد متخلف مناطق عملا در اختیار وی بود و با توجه به پیگیریهای مستمر منابع طبیعی و حکم مقام قضایی نسبت به قلع و قمع و اجرا و رفع تصرف اقدام شد.

وی گفت: اراضی مذکور جزء منابع ملی و اموال بیت المال محسوب می شوند که ارزش ریالی آن حدود یک میلیارد ریال برآورد می شود و به دلیل ارزش افزوده متأسفانه این اراضی در چند سال اخیر توسط سود جویان مورد تصرف غیر قانونی در قالب زمین خواری قرار گرفت.

درخشان اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی حفظ و حراست از این سرمایه های ارزشمند کشور با آنان قاطعانه برخورد کرده است و در نهایت از دستگاه قضایی، فرمانداری محترم شهرستان اراک و نیروی انتظامی شهرستان اراک که همواره در پیشبرد اهداف حفاظت و حمایت از عرصه های منابع ملی نقش مؤثری داشته اند تشکر و قدر دانی کرد.